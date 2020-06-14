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Подтопления в санузлах госпиталя в "Ленэкспо" устранят в течение недели
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Подтопления в санузлах госпиталя в "Ленэкспо" устранят в течение недели

18:58 14.06.2020
754
© РИА Новости / Пресс-служба правительства Санкт-Петербурга / Перейти в фотобанкБольничные места для пациентов с коронавирусом в выставочном комплексе "Ленэкспо" в Санкт-Петербурге
Больничные места для пациентов с коронавирусом в выставочном комплексе Ленэкспо в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Пресс-служба правительства Санкт-Петербурга
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Больничные места для пациентов с коронавирусом в выставочном комплексе "Ленэкспо" в Санкт-Петербурге. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 июн – РИА Новости. Подтопления в санузлах временного госпиталя, развернутого в выставочном павильоне "Ленэкспо" для лечения больных с легкой формой коронавирусной инфекции, полностью ликвидируют в течение недели, сообщила РИА Новости представитель городского комитета по строительству.
Ранее в начале мая во временном госпитале обрушились несколько плит навесного потолка в комнате отдыха медперсонала. Также было выявлено подтопление в помещениях душевых. В воскресенье в социальных сетях также появилась информация о том, что "вода подступает к кроватям", которая сопровождалась видео, где медработники вычерпывают воду в ведро с помощью совка и швабры.
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"Излишки воды действительно скапливаются на полу в санузлах, и сейчас санитары убирают их вручную", - сказала собеседница агентства.
По ее словам, подтопление в санузлах частично обусловлено тем, что переоборудование выставочного павильона под временный госпиталь стало первым подобным опытом.
"Во-вторых, нельзя забывать про человеческий фактор. К сожалению, пациенты зачастую проливают воду мимо душевых поддонов, несмотря на наличие занавесок, в результате чего она скапливается на полу. Кто-то выбрасывает в унитазы предметы личной гигиены", - отметила представитель городского строительного ведомства.
Она сообщила также, что подрядчик строительства временного госпиталя на базе павильона "Ленэкспо" "устраняет все возникающие на территории госпиталя сложности в оперативном порядке". Так, проработана техническая возможность автоматизированной откачки воды при помощи насосов.
В понедельник это оборудование будет установлено в той части павильона, где санузлы пока не эксплуатируются, чтобы откачать оттуда воду. Затем после их открытия насосы переставят в те санузлы, которые сейчас работают.
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"К концу… недели все возникшие сложности будут устранены", - заключила собеседница агентства.
В июне начальник Госпиталя для ветеранов войн Максим Кабанов сообщал, что за месяц во временном госпитале в "Ленэкспо" прошли лечение более 1 тысячи пациентов с легкой формой коронавируса.
Ранее сообщалось, что в седьмом павильоне выставочного комплекса "Ленэкспо" на площади 11 тысяч квадратных метров развернули 1 тысячу коек для больных с легкой формой коронавирусной инфекции, у кого нет возможности лечиться дома. Павильон "Ленэкспо" был предоставлен Петербургу для временного размещения госпиталя после переговоров губернатора города и главы ПАО "Газпром" Алексея Миллера. Эксплуатацией госпиталя занимается ГБУЗ "Госпиталь для ветеранов войн".
Позже губернатор Петербурга и глава ПАО "Газпром" обсудили возможность расширения госпиталя. В результате городу были переданы под эти цели еще три группы павильонов. Во второй декаде мая городские власти сообщали, что в "Ленэкспо" дополнительно развернуты еще 474 койки.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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