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В МИД Украины оценили состояние Минских соглашений
2020-06-14T18:42
алексей резников
минские соглашения
ситуация на украине
дмитрий кулеба
донбасс
украина
в мире
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алексей резников, минские соглашения, ситуация на украине, дмитрий кулеба, донбасс, украина, в мире

В МИД Украины оценили состояние Минских соглашений

18:42 14.06.2020
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© РИА Новости / СтрингерЗдание министерства иностранных дел в Киеве
Здание министерства иностранных дел в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
КИЕВ, 14 июн – РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что "минский процесс" по урегулированию конфликта в Донбассе не умер и "держится на немецко-французском аппарате искусственной вентиляции легких".
В пятницу вице-премьер Украины, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что минские соглашения никчемны с международно-правовой точки зрения, однако белорусскую столицу необходимо использовать как площадку по урегулированию конфликта в Донбассе.
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"Я бы сказал, "Минск" не умер, но Украина держит его на немецко-французском аппарате искусственной вентиляции легких. Простите за черный юмор", - заявил Кулеба в интервью агентству "Укринформ".
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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