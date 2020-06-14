Премьер Казахстана изолировался после выявления COVID у главы минздрава

АЛМА-АТА, 14 июн - РИА Новости. Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин прошел тестирование на коронавирус после выявления COVID-19 у министра здравоохранения Елжана Биртанова, результат анализа главы правительства - отрицательный, он находится на самоизоляции, сообщила глава пресс-службы кабинета Зарина Нурланова.
В воскресенье Биртанов написал на Facebook, что его тест на коронавирус показал положительный результат, в связи с чем он был помещен в инфекционный госпиталь.
Пресс-секретарь напомнила, что 12 июня премьер совершил рабочую поездку в Жамбылскую область, в которой его сопровождал министр здравоохранения.
"В связи с положительным анализом на COVID-19 Елжана Биртанова премьер-министр прошёл тестирование - результат отрицательный", - написала Нурланова на Facebook.
По ее информации, в течение рабочей поездки министр здравоохранения был в респираторной маске.
"Глава правительства Аскар Мамин в данный момент находится на самоизоляции, но продолжает работу по графику в режиме видеоконференцсвязи", - отметила она.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.