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Премьер Казахстана изолировался после выявления COVID у главы минздрава
2020-06-14T17:51
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
аскар мамин
жамбылская область
казахстан
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коронавирус covid-19, аскар мамин, жамбылская область, казахстан, в мире

Премьер Казахстана изолировался после выявления COVID у главы минздрава

17:51 14.06.2020
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкАскар Мамин
Аскар Мамин
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Аскар Мамин. Архивное фото
АЛМА-АТА, 14 июн - РИА Новости. Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин прошел тестирование на коронавирус после выявления COVID-19 у министра здравоохранения Елжана Биртанова, результат анализа главы правительства - отрицательный, он находится на самоизоляции, сообщила глава пресс-службы кабинета Зарина Нурланова.
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6 июня, 19:51
А что с президентом? Пресс-секретарь лидера Казахстана заразился COVID-19
В воскресенье Биртанов написал на Facebook, что его тест на коронавирус показал положительный результат, в связи с чем он был помещен в инфекционный госпиталь.
Пресс-секретарь напомнила, что 12 июня премьер совершил рабочую поездку в Жамбылскую область, в которой его сопровождал министр здравоохранения.

"В связи с положительным анализом на COVID-19 Елжана Биртанова премьер-министр прошёл тестирование - результат отрицательный", - написала Нурланова на Facebook.

По ее информации, в течение рабочей поездки министр здравоохранения был в респираторной маске.
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"Глава правительства Аскар Мамин в данный момент находится на самоизоляции, но продолжает работу по графику в режиме видеоконференцсвязи", - отметила она.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Аскар МаминЖамбылская областьКазахстанВ мире
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