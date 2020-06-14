На таджикско-афганской границе уничтожили вооруженного контрабандиста

ДУШАНБЕ, 14 июн - РИА Новости, Лидия Исамова. Один вооруженный наркоконтрабандист убит, другой ранен в ходе боестолкновения на таджикско-афганской границе, сообщили РИА Новости в пресс-центре Госкомитета нацбезопасности Таджикистана (ГКНБ).
"В ночь 14 июня в результате совместной операции оперативников ГГНБ и военнослужащих Пограничных войск предотвращена попытка незаконного перехода через таджикско-афганскую границу членов транснациональной наркотической группировки из Афганистана. Группа наркодельцов во главе с гражданином Афганистана, жителем провинции Тахор 35-летним Хаджи Абдухоликом пытались незаконно перейти и переправить через территорию погранзаставы "Чубек" наркотики", - сказал собеседник агентства.
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По его словам, во время перехода госграницы контрабандисты в ответ на предупреждения сотрудников ГКНБ РТ о недопущении противозаконных действий открыли огонь из огнестрельного оружия. "В ходе ожесточённого боестолкновения обезврежен главарь нарконтрабандистов, еще один, несмотря на полученное ранение, воспользовавшись тёмным временем суток, скрылся на территории соседнего государства", - сказал он.
В ходе осмотра места происшествия был обнаружен автомат Калашникова, магазин с 38 патронами, а также полиэтиленовый пакет с 10 свёртками наркотических веществ.
"В целях полной ликвидации транснациональной контрабандистской группировки розыск её членов продолжается на территории Таджикистана, лица, причастные к наркопреступлениям, будут выявлены и понесут заслуженное уголовное наказание", - добавили в пресс-службе ГКНБ.
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