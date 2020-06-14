На Украине арестовали фигуранта дела о взятке на шесть миллионов долларов

В пятницу украинские правоохранители заявили о попытке дачи взятки в размере 6 миллионов долларов руководителям Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Национального антикоррупционного бюро за закрытие уголовного дела. Взятка предлагалась за закрытие дела о растрате имущества и отмывании доходов, полученных преступным путем. Позже Офис генпрокурора начал служебное расследование по факту незаконного вмешательства в единый реестр досудебных расследований.