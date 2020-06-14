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На Украине арестовали фигуранта дела о взятке на шесть миллионов долларов
2020-06-14T17:09
ситуация на украине
николай злочевский
назар холодницкий
украина
в мире
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ситуация на украине, николай злочевский, назар холодницкий, украина, в мире

На Украине арестовали фигуранта дела о взятке на шесть миллионов долларов

17:09 14.06.2020
1437
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание Высшего антикоррупционного суда Украины в Киеве
Здание Высшего антикоррупционного суда Украины в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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Здание Высшего антикоррупционного суда Украины в Киеве. Архивное фото
КИЕВ, 14 июн – РИА Новости. Высший антикоррупционный суд Украины отправил под арест на два месяца Андрея Кича, фигуранта дела о попытке дачи 6 миллионов долларов взятки руководителям Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Национального антикоррупционного бюро Украины.
В пятницу украинские правоохранители заявили о попытке дачи взятки в размере 6 миллионов долларов руководителям Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Национального антикоррупционного бюро за закрытие уголовного дела. Взятка предлагалась за закрытие дела о растрате имущества и отмывании доходов, полученных преступным путем. Позже Офис генпрокурора начал служебное расследование по факту незаконного вмешательства в единый реестр досудебных расследований.
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"Применить к подозреваемому Кичу меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней со дня фактического задержания, то есть до 10 августа 2020. Определить залог 40 миллионов 358 тысяч 400 гривен (1,5 миллиона долларов – ред.)", - заявила судья, вынося решение. Трансляция велась в YouTube-канале суда.
По одной из версий, взятка предлагалась за закрытие дела относительно компании Burisma, где фигурирует бывший министр экологии Николай Злочевский. Три человека задержаны по делу о предложении взятки, один из фигурантов получил статус подозреваемого. Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий заявил в субботу, что бывший вице-президент США Джозеф Байден и его сын Хантер не фигурируют в деле о предложении взятки руководству антикоррупционных органов, оно касается стабилизационного кредита Национального банка Украины одному из банков. Burisma Group заявила, что ее сотрудники не имеют никакого отношения к даче взятке руководству антикоррупционных органов за закрытие уголовного дела, в котором фигурирует Злочевский.
В мае 2019 года занимавший должность генерального прокурора Украины Юрий Луценко заявил, что в распоряжении следователей есть распечатка о денежных переводах принадлежащей экс-министру экологии и природных ресурсов Николаю Злочевскому фирмы Burisma гражданам США. По данным генпрокурора, компанией экс-министра руководили люди, "тесно связанные с высшим руководством США, в частности, вице-президентом и госсекретарем США".
Офис компании Нафтогаз в Киеве
21 декабря 2019, 08:00
Ничто не чуждо: как США экспортируют коррупцию на Украину
1132110
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Ситуация на УкраинеНиколай ЗлочевскийНазар ХолодницкийУкраинаВ мире
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