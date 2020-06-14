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В Пекине оценили ситуацию с продовольствием после закрытия оптового рынка
2020-06-14T16:35
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
пекин
китай
в мире
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коронавирус covid-19, пекин, китай, в мире

В Пекине оценили ситуацию с продовольствием после закрытия оптового рынка

16:35 14.06.2020
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© AP Photo / Mark SchiefelbeinПекин
Пекин
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Пекин. Архивное фото
ПЕКИН, 14 июн - РИА Новости. Пекин стабильно снабжается продуктами первой необходимости, несмотря на закрытие из-за вспышки COVID-19 крупнейшего в городе оптового рынка сельскохозяйственной продукции, заявил инспектор департамента коммерции Пекина Ван Хунцунь.
Крупнейший оптовый рынок "Синьфади", расположенный в районе Фэнтай, в субботу был временно закрыт, после того, как в результате эпидемиологического расследования на доске для разделки импортированного лосося был обнаружен коронавирус. Согласно информации, опубликованной на сайте рынка, его площадь составляет 112 гектаров, штат административных сотрудников – 1 500 человек, каждый день здесь продают 18 тысяч тонн овощей и 20 тысяч тонн фруктов, более 3000 голов свиней, около 1500 – овец и 150 – коров, а также около 1 500 тонн морепродуктов. На рынок приходится 80% всех поставок сельхозпродукции Пекина, на протяжении 17 лет он занимает первое место в Китае по объему торговли.
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"Судя по ситуации на 13 июня, Пекин стабильно снабжается товарами первой необходимости, сравнительно стабильны поставки крупных супермаркетов. Однако из-за ограничительных мер на отдельных рынках и в магазинах цены на овощи выросли, где-то даже наблюдался недостаток овощей", - сообщил на пресс-конференции Ван Хунцунь.
Он подчеркнул, что, благодаря готовности города, быстрой реакции, работающим механизмам нехватку удалось сравнительно быстро устранить.
"В целом реакция рынка на временное закрытие оптового рынка "Синьфади" оказалась лучше наших ожиданий", - отметил чиновник.
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В субботу власти города сообщили, что за сутки по итогам массового тестирования удалось выявить 46 бессимптомных носителей COVID-19, связанных с рынком, и, чтобы не дать ситуации выйти из-под контроля, в районе Фэнтай был введен режим военного времени. В воскресенье стало известно, что за минувшие сутки в столице было выявлено 44 новых случаев заражения. В районе Фэнтай уровень реагирования на ЧС в области общественного здравоохранения вновь был повышен до II.
На данный момент власти взяли анализы у 8 186 человек, которые работали или посещали рынок, известно, что 5 803 теста оказались негативными. Кроме того, власти установили личности 394 человек, которые контактировали с больными, 111 из них проходят централизованный карантин, остальные находятся под домашним наблюдением. Власти выделили 11 отелей в районе Фэнтай, которые будут использоваться для карантина в случае необходимости.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
602020
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ПекинКитайВ мире
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