Прокуратура выясняет обстоятельства столкновения самолетов в Пулково

"Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения прав пассажиров и законодательства о безопасности полетов по факту происшествия с воздушными судами Airbus 320 с 44 пассажирами на борту (S7 Airlines) и Airbus 320 с 50 пассажирами на борту ("Уральские авиалинии") в аэропорту "Пулково", - говорится в сообщении.