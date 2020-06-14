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Прокуратура выясняет обстоятельства столкновения самолетов в Пулково
2020-06-14T23:53
пулково (аэропорт)
санкт-петербург
происшествия
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пулково (аэропорт), санкт-петербург, происшествия

Прокуратура выясняет обстоятельства столкновения самолетов в Пулково

15:52 14.06.2020 (обновлено: 23:53 14.06.2020)
801
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн - РИА Новости. Транспортная прокуратура проводит проверку по факту инцидента в аэропорту "Пулково", где при рулении Airbus 320 зацепил крылом хвостовую часть другого Airbus 320, сообщает пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.
Ранее пресс-служба "Уральских авиалиний" сообщала, что в воскресенье в аэропорту "Пулково" во время руления самолета S7 Airlines произошло касание его крыла и хвостовой части самолета "Уральских авиалиний", который стоял в очереди на вылет.
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Вчера, 15:34
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"Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения прав пассажиров и законодательства о безопасности полетов по факту происшествия с воздушными судами Airbus 320 с 44 пассажирами на борту (S7 Airlines) и Airbus 320 с 50 пассажирами на борту ("Уральские авиалинии") в аэропорту "Пулково", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, инцидент произошел в 12.50 мск. На место происшествия незамедлительно выехал Санкт-Петербургский транспортный прокурор.
"По предварительным данным, при рулении один самолет зацепил крылом хвостовую часть другого. Высадка всех пассажиров произведена в штатном режиме, пострадавших нет. Разлива нефтепродуктов не допущено. Отправляющим бортам готовится замена", - отмечает ведомство.
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