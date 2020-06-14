На Красной площади пройдет пешая тренировка экипажей боевых машин

"Сегодня на Красной площади в Москве пройдет пешая тренировка экипажей боевых машин по подготовке к военному параду, посвященному 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Механики-водители и командиры боевых машин пройдут по пути следования механизированной колонны для изучения маршрута", - говорится в сообщении.