На Красной площади пройдет пешая тренировка экипажей боевых машин

МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Пешая тренировка экипажей боевых машин по подготовке к военному параду в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне пройдет в воскресенье на Красной площади в Москве, сообщил департамент информации и массовых коммуникаций МО РФ.
"Сегодня на Красной площади в Москве пройдет пешая тренировка экипажей боевых машин по подготовке к военному параду, посвященному 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Механики-водители и командиры боевых машин пройдут по пути следования механизированной колонны для изучения маршрута", - говорится в сообщении.
Уточняется, что ночные тренировки пеших парадных расчетов и механизированной колонны по подготовке к военному параду состоятся на Красной площади 17 и 18 июня, а генеральная репетиция - 20 июня.
Ранее президент России Владимир Путин из-за ситуации с распространением коронавируса отложил проведение парада в честь 75-летия Победы. Девятого мая в российских городах прошли авиапарады и праздничные салюты. Позже Путин поручил Минобороны начать подготовку к параду 24 июня.