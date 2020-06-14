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75 лет Великой Победы
https://ria.ru/20200614/1572912658.html
На Красной площади пройдет пешая тренировка экипажей боевых машин
2020-06-14T15:45
75 лет великой победы
великая отечественная война (1941-1945)
владимир путин
москва
общество
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великая отечественная война (1941-1945), владимир путин, москва, общество

На Красной площади пройдет пешая тренировка экипажей боевых машин

15:45 14.06.2020
252
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЭкипажи боевых машин
Экипажи боевых машин
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Экипажи боевых машин. Архивное фото
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Пешая тренировка экипажей боевых машин по подготовке к военному параду в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне пройдет в воскресенье на Красной площади в Москве, сообщил департамент информации и массовых коммуникаций МО РФ.
"Сегодня на Красной площади в Москве пройдет пешая тренировка экипажей боевых машин по подготовке к военному параду, посвященному 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Механики-водители и командиры боевых машин пройдут по пути следования механизированной колонны для изучения маршрута", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что ночные тренировки пеших парадных расчетов и механизированной колонны по подготовке к военному параду состоятся на Красной площади 17 и 18 июня, а генеральная репетиция - 20 июня.
Ранее президент России Владимир Путин из-за ситуации с распространением коронавируса отложил проведение парада в честь 75-летия Победы. Девятого мая в российских городах прошли авиапарады и праздничные салюты. Позже Путин поручил Минобороны начать подготовку к параду 24 июня.
Боевая машина пехоты (БМП) на гусеничной платформе Курганец-25 во время военного парада в ознаменование 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
13 июня, 20:57
Полным ходом. В Минобороны рассказали о подготовке к Параду Победы
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75 лет Великой ПобедыВеликая Отечественная война (1941-1945)Владимир ПутинМоскваОбщество
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