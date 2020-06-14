Гиперзвуковое оружие, Конституция и США. Путин высказался по острым темам

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Владимир Путин в интервью в программе "Москва. Кремль. Путин" высказал свое мнение по актуальным вопросам. Фрагмент беседы показали в эфире "Вести недели" на канале " Владимир Путин в интервью в программе "Москва. Кремль. Путин" высказал свое мнение по актуальным вопросам. Фрагмент беседы показали в эфире "Вести недели" на канале " Россия 1 ".

В частности, президент затронул темы беспорядков в США после гибели афроамериканца Джорджа Флойда по вине полицейских, пандемии COVID-19, голосования по поправкам в Конституцию, перспективных вооружений и многие другие.

О ситуации в США

Глава государства признался, что старается не комментировать происходящее в Соединенных Штатах, но если и делает это, то аккуратно.

"То, что там произошло, — это проявление каких-то глубинных внутренних кризисов. На самом деле, мы же это давно наблюдаем. С момента прихода к власти действующего президента, когда он победил, победил абсолютно очевидно, демократическим способом. А проигравшая сторона придумала всякие небылицы, только чтобы подвергнуть сомнению его легитимность", — отметил Путин.

При этом он удивился позиции, которую заняли некоторые американские губернаторы по отношению к Дональду Трампу

"Что такое демократия? Это власть народа, это правильно. Но если народ выбирает высшие органы, то и высшие органы власти, облеченные доверием народа, имеют право выстроить работу исполнительных органов власти таким образом, чтобы гарантировать интересы подавляющего большинства населения страны. Ну а что там? Президент говорит: "Надо сделать так-то и так-то", а на местах губернаторы говорят: "Да пошел ты подальше", — сказал президент.

При этом в России правительство и регионы, по мнению Путина, работают как сплоченная команда.

"Я сомневаюсь, чтобы кто-то у нас где-то — или в правительстве или в регионах — вдруг сказал: "Не будем делать то, что правительство говорит или президент говорит. Мы считаем это нецелесообразным", — подчеркнул он.

По словам российского лидера, отношения между белым населением и афроамериканцами — давняя проблема Соединенных Штатов. "Мы всегда, кстати, еще в Советском Союзе и в современной России с большой симпатией относились к борьбе афроамериканцев за свои естественные права", — отметил он, напомнив, что портреты, например, Анджелы Дэвис часто встречались в Советском Союзе.

"Это было всегда. Но когда это приобретает — даже на фоне совершенных преступлений — приобретает элемент такого радикального национализма, экстремизма, то ничего хорошего здесь ожидать не приходится. Если борьба за естественные права, за законные права приобретает характер разгула и погромов, то я здесь ничего хорошего для государства не вижу; этого мы никогда не поддерживали", — сказал президент.

Тем не менее Путин выразил надежду, что фундаментальные основы демократии дадут США возможность выйти из полосы кризисных явлений, в которых сейчас находится страна.

О событиях в Европе

Продолжая разговор о проблемах расизма и беспорядках, которые захлестнули не только США, но и некоторые европейские страны, Путин отметил, что снос памятников протестующими и другие проявления агрессии и нетерпимости — крайне разрушительное явление.

В качестве обратного примера он привел ситуацию, когда вся Россия направила силы на помощь Дагестану, оказавшемуся в сложной ситуации из-за коронавируса

"Представьте себе вот как: афроамериканцев должны лечить только афроамериканские врачи. У нас, в нашей многонациональной стране, ну не знаю, кого угодно: марийцев должны лечить только марийцы или русских только русские, а татар только татары, дагестанцев только дагестанцы. Я неслучайно подвел эту цепочку. Вот Дагестан оказался в трудной ситуации, и вся страна встала на помощь", — уточнил президент.

По мнению Путина, в этом и проявляется сила России.

"Сила нашего многонационального государства и многонационального народа. Надо держаться за это", — уточнил он.

О Конституции

Важность поправок, убежден Путин, в том, что все, прописанное в Основном законе, органы власти и правительство обязаны будут исполнять. Так он ответил на вопрос о том, зачем некоторые положения нужно упоминать в Конституции, если многие из них и так работают.

"Чтобы они работали и дальше, чтобы они не забылись и не были потом вычищены из практической жизни так, как я только что сказал: есть закон о необходимости индексации пенсии, но потом принимается другой закон о бюджете, в котором делаются исключения — в этом году этого делаться не будет или будет делаться в другом режиме. Вот и все. А если в Конституции прописано, то неизбежно все органы власти и правительство обязаны будут это исполнить", — подчеркнул российский лидер.

Глава государства также не согласился с мнением, что поправки приведут к диктатуре.

"Что касается укрепления олигархического правления и усиления власти президента, тем более диктатуры. Наоборот. Ведь президент отдает от себя часть очень существенных полномочий. Если сегодня, на сегодняшний день президент сам утверждает председателя правительства с согласия Госдумы , а затем без всякого согласия парламента страны назначает министров фактически, ситуация меняется кардинально: теперь окончательное решение по председателю правительства принимает сам парламент, так же, как по министрам. А президент в предложенном варианте не имеет права их отклонить. Эта существенная часть полномочий отдается парламенту", — заявил Путин.

О вооружениях

Россия стала первой в плане разработки новых видов вооружений, сказал президент.

"Традиционный, имеющийся на вооружении потенциал мы не просто модернизируем, мы вводим новые комплексы", — уточнил он.

При этом, когда у других стран появится гиперзвуковое оружие, в чем уверен Путин, у российских вооруженных сил будет что им противопоставить.

"Сегодня их (гиперзвуковые ракеты. — Прим. ред.) никто не берет. Скорости такие, что взять их невозможно. В этом уникальность нашего сегодняшнего положения. Повторяю еще раз: с большой степенью вероятности у нас средство борьбы с гиперзвуковым оружием появится к тому моменту, когда у ведущих стран мира появится это самое гиперзвуковое оружие", — заявил глава государства, добавив, что с 2018 года такое оружие так никто и не создал.

О ядерной безопасности

Москва и Вашингтон сохраняют паритет в сфере ядерного оружия, заметил президент.

"Мы действительно многое сделали. И в сфере развития ядерного оборонного комплекса у нас примерный паритет с Соединенными Штатами сохраняется, и по носителям, и по количеству боезарядов, но все-таки в наших перспективных разработках мы, безусловно, являемся лидерами", — отметил Путин.

О COVID-19

По мнению главы государства, Россия уверенно выходит из эпидемии коронавируса , в том числе благодаря слаженной работе всех уровней власти.

"Мы говорим о том, что при определенных издержках, проблемах, при потерях, но все-таки мы достаточно ритмично, так скажем, работаем и выходим из этой ситуации с коронавирусом уверенно, с минимальными потерями. <...> У нас расширенное правительство работает как одна команда — я имею в виду и правительство, и руководителей регионов. Я сомневаюсь, чтобы кто-то взял и у нас где-то — либо в правительстве, либо в регионах — сказал: "не будем делать то, что правительство говорит, или президент говорит, мы считаем это нецелесообразным", — отметил он.

О взятии аэропорта Слатина в Косово

Во время интервью президент также вспомнил о событиях 1999 года, когда сводный батальон российских ВДВ , входивший в состав международного миротворческого контингента в Боснии и Герцеговине, брал косовский аэропорт Слатина.

"Как оно (решение взять аэропорт. — Прим. ред.) принималось, могу сказать. Я был тогда секретарем Совета безопасности. Ко мне пришел начальник Генерального штаба, тогда генерал Квашнин, и он мне сказал о том, что вот есть такая идея — захватить этот аэропорт. На вопрос "Зачем?" он ответил, что ясно, что нам придется оттуда когда-то уйти, но будет чем торговаться", — рассказал Путин.

По словам президента, тогда он ответил, что если эта операция целесообразна, то нужно ее проводить.