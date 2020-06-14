Рошаль напомнил о важности масок и перчаток

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Пандемия коронавируса еще не закончилась, поэтому маски и перчатки снимать пока рано. Об этом напомнил президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль в эфире передачи "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".
"Народ пошел гулять без масок, без перчаток. Думают, что все закончилось. Ничего не закончилось. Китайцы не стесняются по улицам ходить в масках и не считают, что это некрасиво", — пояснил врач.
В России поэтапно снимают ограничения, в большинстве регионов, в том числе в Москве, уже отменили режим самоизоляции и пропуска, появилась возможность гулять, ходить за покупками, посещать кладбища. Вскоре должны открыться музеи, зоопарки, салоны красоты, фитнес-залы и бассейны, а в июле должны возобновить работу спортивные и массовые мероприятия, театры и кинотеатры.
В то же время россиянам настоятельно рекомендовали соблюдать социальную дистанцию, а также пользоваться масками и перчатками.
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