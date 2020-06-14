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Рошаль напомнил о важности масок и перчаток
2020-06-14T18:02
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россия, здоровье, леонид рошаль, общество

Рошаль напомнил о важности масок и перчаток

15:09 14.06.2020 (обновлено: 18:02 14.06.2020)
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© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкДиректор НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль
Директор НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль
© РИА Новости / Александр Натрускин
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Пандемия коронавируса еще не закончилась, поэтому маски и перчатки снимать пока рано. Об этом напомнил президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль в эфире передачи "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

"Народ пошел гулять без масок, без перчаток. Думают, что все закончилось. Ничего не закончилось. Китайцы не стесняются по улицам ходить в масках и не считают, что это некрасиво", — пояснил врач.

В России поэтапно снимают ограничения, в большинстве регионов, в том числе в Москве, уже отменили режим самоизоляции и пропуска, появилась возможность гулять, ходить за покупками, посещать кладбища. Вскоре должны открыться музеи, зоопарки, салоны красоты, фитнес-залы и бассейны, а в июле должны возобновить работу спортивные и массовые мероприятия, театры и кинотеатры.
В то же время россиянам настоятельно рекомендовали соблюдать социальную дистанцию, а также пользоваться масками и перчатками.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаРоссияЗдоровьеЛеонид РошальОбщество
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