Собянин рассказал об этапе снятия ограничений в июле

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Уже с июля в российской столице могут снять введенные в связи с распространением коронавируса ограничения на посещение спортивных и массовых мероприятий, кинотеатров и театров, сообщил мэр Москвы Уже с июля в российской столице могут снять введенные в связи с распространением коронавируса ограничения на посещение спортивных и массовых мероприятий, кинотеатров и театров, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин

"Будем смотреть исходя из эпидемиологической ситуации, как она будет развиваться. И вообще, все последующие разрешения будут связаны с тем, какая ситуация. Если будет ухудшаться, будем отодвигать эти сроки, если увидим, что она сохраняется, будем разрешать и все больше возвращаться к нормальной жизни", — рассказал он в эфире телеканала " Россия-1 ".

Ранее Собянин объявил об отмене режима самоизоляции, пропусков для поездок на транспорте и графика прогулок в Москве. Таким образом, с 9 июня москвичи всех возрастов, в том числе страдающие хроническими заболеваниями, получили возможность вновь свободно передвигаться по городу. Кроме того, власти разрешили открыться ряду предприятий, салонам красоты и парикмахерским, возобновил в полном объеме работу каршеринг. Появилась возможность посещать кладбища.

Следующий этап снятия ограничений стартует с 16 июня: в этот день откроются музеи, выставочные залы, стоматологические клиники, зоопарки. С 23 июня свою деятельность смогут продолжить фитнес-залы и бассейны. Также можно будет пользоваться объектами городской инфраструктуры: беседками, лавочками, детскими и спортивными площадками.

Однако жителям столицы все еще следует вести себя осторожно и соблюдать режим самосохранения, то есть не пренебрегать социальной дистанцией, масками и перчатками.