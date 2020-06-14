https://ria.ru/20200614/1572901165.html
Собянин рассказал об этапе снятия ограничений в июле
2020-06-14T08:51
2020-06-14T14:34
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
сергей собянин
москва
общество
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sensotron .
Масочку то на улице сними, не смеши людей! Или это рекламная компания по продаже масок с рентабельностью как у наркоты?
168
pet.g6
Продолжает смешить...
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей собянин, москва, общество
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости.
Уже с июля в российской столице могут снять введенные в связи с распространением коронавируса ограничения на посещение спортивных и массовых мероприятий, кинотеатров и театров, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин
.
"Будем смотреть исходя из эпидемиологической ситуации, как она будет развиваться. И вообще, все последующие разрешения будут связаны с тем, какая ситуация. Если будет ухудшаться, будем отодвигать эти сроки, если увидим, что она сохраняется, будем разрешать и все больше возвращаться к нормальной жизни", — рассказал он в эфире телеканала "Россия-1
".
Ранее Собянин объявил об отмене режима самоизоляции, пропусков для поездок на транспорте и графика прогулок в Москве. Таким образом, с 9 июня москвичи всех возрастов, в том числе страдающие хроническими заболеваниями, получили возможность вновь свободно передвигаться по городу. Кроме того, власти разрешили открыться ряду предприятий, салонам красоты и парикмахерским, возобновил в полном объеме работу каршеринг. Появилась возможность посещать кладбища.
Следующий этап снятия ограничений стартует с 16 июня: в этот день откроются музеи, выставочные залы, стоматологические клиники, зоопарки. С 23 июня свою деятельность смогут продолжить фитнес-залы и бассейны. Также можно будет пользоваться объектами городской инфраструктуры: беседками, лавочками, детскими и спортивными площадками.
Однако жителям столицы все еще следует вести себя осторожно и соблюдать режим самосохранения, то есть не пренебрегать социальной дистанцией, масками и перчатками.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.