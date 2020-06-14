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В Петербурге число случаев COVID-19 превысило 20,5 тысячи
2020-06-14T14:32
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
санкт-петербург
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, санкт-петербург

В Петербурге число случаев COVID-19 превысило 20,5 тысячи

14:32 14.06.2020
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© РИА Новости / Александр ГальперинМедицинский работник в госпитале COVID-19 в больнице No 122 им. Л. Г. Соколова в Санкт-Петербурге
Медицинский работник в госпитале COVID-19 в больнице No 122 им. Л. Г. Соколова в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Александр Гальперин
Медицинский работник в госпитале COVID-19 в больнице No 122 им. Л. Г. Соколова в Санкт-Петербурге. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн - РИА Новости. Число зарегистрированных случаев новой коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге превысило 20,5 тысячи, при этом выздоровели более 9,6 тысячи человек, сообщает городской оперативный штаб.
Ранее сообщалось, что за последние сутки в Петербурге выявили 256 новых случаев заражения коронавирусом.
"Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге 20 561 случай заражения COVID-19. Умерших - 597 человек. Выздоровело 9 677 человек", - говорится в сообщении.
За последние сутки в Петербурге обследовано на коронавирус 15 405 человек. Под медицинским наблюдением находится 3817 человек, из них 92 - в обсерваторе, 752 - на самоизоляции, 2973 - контактные.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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