В Петербурге число случаев COVID-19 превысило 20,5 тысячи

С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн - РИА Новости. Число зарегистрированных случаев новой коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге превысило 20,5 тысячи, при этом выздоровели более 9,6 тысячи человек, сообщает городской оперативный штаб.

"Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге 20 561 случай заражения COVID-19. Умерших - 597 человек. Выздоровело 9 677 человек", - говорится в сообщении.

За последние сутки в Петербурге обследовано на коронавирус 15 405 человек. Под медицинским наблюдением находится 3817 человек, из них 92 - в обсерваторе, 752 - на самоизоляции, 2973 - контактные.