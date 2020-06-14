В Пензенской области рассказали о новых случаях COVID-19

САРАТОВ, 14 июн - РИА Новости. Семь детей есть среди 95 вновь выявленных заболевших коронавирусом в Пензенской области, общее число зараженных в регионе превысило 3,7 тысячи человек, сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.
Всего в области скончался 31 человек с COVID-19, включая гражданина Казахстана, выздоровели 2887.
"Оперативная ситуация на 14 июня. Случаев подтвержденной COVID-19 - 3729. Новых выявленных - 95. Пациенты-дети: семь месяцев; 14 лет; 15 лет; девять месяцев; 10 лет; семь лет; 13 лет", - написала Черемушкина в своем Telegram-канале.
Она уточнила, что 37 новых случаев коронавируса зарегистрировали в Пензе, 10 - в Кузнецком, по шесть - в Пензенском, Малосердобинском и Спасском, по пять - в Земетчинском и Шемышейском, три - в Городищенском, по два - в Нижнеломовском, Лопатинском, Бессоновском и Пачелмском, по одному - еще в семи районах области. Кроме того, еще два случая выявили у двоих иногородних - жителей Москвы и Саратовской области.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.