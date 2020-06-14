В Пензенской области рассказали о новых случаях COVID-19

"Оперативная ситуация на 14 июня. Случаев подтвержденной COVID-19 - 3729. Новых выявленных - 95. Пациенты-дети: семь месяцев; 14 лет; 15 лет; девять месяцев; 10 лет; семь лет; 13 лет", - написала Черемушкина в своем Telegram-канале.