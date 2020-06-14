Патриарх Кирилл оценил значение главного храма Вооруженных Сил

ПАРК ПАТРИОТ (Московская область), 14 июн - РИА Новости. Возведение главного храма Вооруженных сил России стало символом поворота к вере в армии и флоте, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в подмосковном парке "Патриот" после освящения храма.

Храм и военный музей возвели в подмосковном парке "Патриот" к 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Их планировали открыть ко дню Победы, но перенесли из-за эпидемии коронавируса. В торжественном богослужении в воскресенье приняли участие только архиереи и священники Русской православной церкви, ветераны Великой Отечественной войны, министр обороны РФ Сергей Шойгу , его заместители и представители гражданских властей.

"Замечательно, что после десятилетий безверия, навязанного в нашей стране нелепым атеизмом, народ повернулся к вере, Вооруженные силы, в которых особенно чувствуется потребность в божественной защите. Один из символов исторического поворота народа, его Вооруженных сил от безверия к вере, от бессмысленного бытия к осмысленному, и есть этот величественный храм, возведенный в честь всех святых, Воскресения Христова, в память о всех тех, кто душу свою положил "за други своя", - сказал патриарх Кирилл.

Он поблагодарил строителей, архитекторов, художников, создававших собор, министра обороны, который "стал инициатором и вдохновителем строительства этого храма", и верховного главнокомандующего, "без команды которого и не было бы этого храма".

"Храм не может быть только памятником, он – свидетельство веры тех, кто его строил. Мы молились сегодня, чтобы Господь оградил нашу страну от врагов внешних и внутренних, чтобы он соединил нас силой веры", - рассказал патриарх.

Он также обратил внимание, что по совпадению именно в этот день за литургией читался отрывок из послания апостола Павла к ефесянам, где он говорит о том, что "святые верой побеждали царство, верой побеждали полки".

"Мы знаем, что многие войны побеждали с верой. Как мне говорили люди, воевавшие на передовой во время Великой Отечественной войны, не знавшие, вернутся ли они: "В окопах под снарядами атеистов нет". Потому что вера в Бога дает надежду на бессмертие. Как важно видеть это не тогда (во время смертельной опасности - ред.), а сегодня. Вера наполняет нашу жизнь силой, которая, по слову апостола Павла, сокрушает царства и побеждает полки", - подытожил предстоятель Русской церкви.

На территории храмового комплекса также открыли музей-галерею "Дорога памяти". Ее длина - 1 418 шагов, по числу дней Великой Отечественной войны. Там размещены данные о более 33 миллионах участников войны и их сохранившиеся фотографии.

Из особенностей храма - образ Спаса Нерукотворного — "самое большое изображение лика Христа, выполненное в технике мозаики", подчеркнули в патриархии. Общая же площадь мозаик нижнего и верхнего храмов – почти 4 тысячи квадратных метров. Высота собора - 75 метров, что тоже символично, ведь он был построен к юбилею Победы

Диаметр основания центрального купола - 19 метров 45 сантиметров (1945 - год Победы). Неслучайно и местоположение храма: Одинцовский район Московской области - места боев за Москву в ноябре 1941 года, своеобразный рубеж, дальше которого на этом участке фронта немецкие войска не прошли.

Нижний храм посвящен святому равноапостольному Великому князю Владимиру, крестителю Руси. Верхний храм - Воскресению Христову. Все четыре придела верхнего храма посвящены святым - покровителям родов войск. Так, пророк Илия — небесный покровитель Воздушно-космических и Воздушно-десантных войск России, князь Александр Невский — Сухопутных войск, великомученица Варвара — Ракетных войск стратегического назначения и апостол Андрей Первозванный - покровитель Военно-морского флота России. Своды верхнего храма украшены витражами с изображениями воинских орденов, в том числе советского времени.