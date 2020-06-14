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Религия и мировоззрение
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Патриарх Кирилл призвал военных соблюдать присягу
2020-06-14T19:25
религия
религия и мировоззрение
вооруженные силы рф
новости - религия и мировоззрение
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Патриарх Кирилл призвал военных соблюдать присягу

12:57 14.06.2020 (обновлено: 19:25 14.06.2020)
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл во время церемонии освящения главного храма Вооруженных сил РФ в парке "Патриот" в Московской области
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время церемонии освящения главного храма Вооруженных сил РФ в парке Патриот в Московской области
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время церемонии освящения главного храма Вооруженных сил РФ в парке "Патриот" в Московской области
ПАРК ПАТРИОТ (Московская область), 14 июн - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в подмосковном парке "Патриот" призвал военных не нарушать присягу и "обнажать меч", только когда возникает опасность для отечества.
Храм и военный музей возвели в подмосковном парке "Патриот" к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Их планировали открыть ко Дню Победы, но освящение собора перенесли из-за эпидемии коронавируса. В торжественном богослужении приняли участие только архиереи и священники Русской православной церкви, ветераны Великой Отечественной войны, министр обороны, его заместители и представители гражданских властей.
Церемония освящения главного храма Вооруженных сил РФ в парке Патриот в Московской области
Вчера, 11:10Религия и мировоззрение
Патриарх Кирилл помолился о павших воинах в главном храме Вооруженных сил
"Всегда оставайтесь верны вашей присяге, помните, что за вашими спинами весь народ и вся страна. Пусть Господь хранит всех, кто по слову апостола Павла, "имеет меч при бедре" и который этот меч способен обнажить только тогда, когда наступает опасность для возлюбленного отечества", - сказал патриарх Кирилл.
Он отметил, что жизнь военных имеет огромное значение для отечества.
"То, что совершают правоохранительные органы, защищая нас от криминала, то, что совершат Вооруженные силы, защищая отечество от внешних врагов – все это и обеспечивает мирную жизнь народа, явление справедливости в нашей жизни. Поэтому Ваша миссия очень велика", - заявил патриарх после освящения Главного храма Вооруженных сил РФ.
Долг же Церкви, по его словам, молится за военных, за отечество и народ.
"И в такой гармонии силы вооруженной и духовной силы церкви, духовного и материального, государственного и церковного, в мире и благополучии пусть протекает исторический путь нашего народа в будущее. Пусть благословение божие пребывает с нашими вооруженными силами и с нашим народом", - подытожил предстоятель Русской церкви.
Строительство главного храма Вооруженных Сил в конгрессно-выставочном центре Патриот в Московской области
13 марта, 19:06Религия и мировоззрение
Шойгу объяснил выбор места для Главного храма Вооруженных сил
На территории храмового комплекса также открыли музей-галерею "Дорога памяти". Ее длина - 1 418 шагов, по числу дней Великой Отечественной войны. Там размещены данные о более 33 миллионах участников ВОВ и их сохранившиеся фотографии.
Из особенностей храма - образ Спаса Нерукотворного - "самое большое изображение лика Христа, выполненное в технике мозаики", подчеркнули в патриархии. Общая же площадь мозаик нижнего и верхнего храмов – почти 4 тысячи квадратных метров. Высота собора - 75 метров, что тоже символично, ведь он был построен к юбилею Победы. Диаметр основания центрального купола - 19 метров 45 сантиметров (1945 - год Победы). Неслучайно и местоположение храма: Одинцовский район Московской области — места боев за Москву в ноябре 1941 года, своеобразных рубеж, дальше которого на этом участке фронта немецкие войска не прошли.
Купола Главного храма Вооруженных сил РФ в парке Патриот.
13 июня, 14:49Религия и мировоззрение
В главный храм ВС в Кубинке доставили иконы покровителей российских войск
Нижний храм посвящен святому равноапостольному Великому князю Владимиру, крестителю Руси. Верхний храм - Воскресению Христову. Все четыре придела верхнего храма посвящены святым - покровителям родов войск. Так, пророк Илия — небесный покровитель Воздушно-космических и Воздушно-десантных войск России, князь Александр Невский — Сухопутных войск, великомученица Варвара — Ракетных войск стратегического назначения и апостол Андрей Первозванный - покровитель Военно-морского флота России. Своды верхнего храма украшены витражами с изображениями воинских орденов, в том числе советского времени.
Храм и музей возвели на добровольные пожертвования граждан и организаций, поступивших в специально созданный благотворительный фонд "Воскресение". В РПЦ отмечают, что на строительство было собрано более 3 миллиардов рублей. Как сообщил гендиректор благотворительного фонда "Воскресение" Александр Каньшин, Москва выделила 2 миллиарда рублей, Московская область — 950 миллионов. Более 3 миллионов рублей пожертвований поступило от граждан и организаций из других стран.
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Религия и мировоззрениеРелигияВооруженные силы РФНовости - Религия и мировоззрениеПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Русская православная церковьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Московская область (Подмосковье)Безопасность
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