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Испания откроет границы со странами Шенгена
2020-06-14T12:24
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педро санчес
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Испания откроет границы со странами Шенгена

12:24 14.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкИспания
Испания
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Испания. Архивное фото
МАДРИД, 14 июн – РИА Новости. Испания откроет свои границы со странами Шенгена с 22 июня, за исключением Португалии, с которой границы откроются 1 июля.
Об этом, по данным агентства Efe, сообщил председатель правительства Педро Санчес на переговорах в режиме онлайн с главами правительств автономных сообществ.
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По данным газеты Pais, открытие границы произойдет 21 июня.
Ожидается, что официально сроки открытия границ премьер объявит позже на пресс-конференции в воскресенье.
По данным Efe, Санчес сообщил, что 1 июля состоится официальная церемония открытия испанско-португальской границы, на которой будут присутствовать король Фелипе VI, премьер Португалии Антониу Кошта и президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза.
Ранее на этой неделе Еврокомиссия рекомендовала государствам-членам Евросоюза, Шенгенской зоны и ассоциированным государствам Шенгенской зоны снять внутренний пограничный контроль к 15 июня 2020 года, однако министр иностранных дел Аранча Гонсалес заявила, что Испания это сделает в конце июня.
Режим повышенной готовности был введен в Испании 14 марта и будет действовать до 21 июня.
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Антониу КоштаПедро СанчесЕврокомиссияЕвросоюзПортугалияИспанияВ мире
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