Испания откроет границы со странами Шенгена

В Испании начали производство иммуноглобулина для лечения COVID-19

В Испании начали производство иммуноглобулина для лечения COVID-19

Ожидается, что официально сроки открытия границ премьер объявит позже на пресс-конференции в воскресенье.

Режим повышенной готовности был введен в Испании 14 марта и будет действовать до 21 июня.