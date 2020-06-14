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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20200614/1572906889.html
Эксперт рассказал, чем грозит повышение МРОТ в кризис
2020-06-14T12:16
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
россия
александр сафонов
владимир жириновский
общество
экономика
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https://ria.ru/20200507/1571050230.html
Интересно, а что мешало повышать мрот "НЕ в кризис"? Правда, у нас почти всегда кризис - то один, то другой... А для того, чтобы "играться с зарплатой", многим работодателям и кризиса не надо - для них это любимое развлечение на все времена.
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россия
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россия, александр сафонов, владимир жириновский, общество, экономика

Эксперт рассказал, чем грозит повышение МРОТ в кризис

12:16 14.06.2020
24987
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкМужчина у банкомата
Мужчина у банкомата
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Мужчина у банкомата. Архивное фото
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Повышение минимальной зарплаты в России до 30 тысяч рублей в месяц приведет к росту цен, сокращению рабочих мест, может подтолкнуть работодателей "играть" с зарплатой, считает проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.
Ранее в своем Telegram-канале лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил установить минимальную зарплату по России в размере 30 тысяч рублей в месяц, среднюю - в размере 70 тысяч рублей. Также, по его мнению, максимальная зарплата в стране должна составлять 500 тысяч рублей в месяц.
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По мнению эксперта, такой показатель нереален для России.
"Во-первых, это скачок цен. И мы с вами не очень сильно понимаем, кто выиграет в этой гонке - зарплата или инфляция. Во-вторых, в условиях экономического кризиса заработная плата должна расти сообразно росту производительности труда. Просто так их увеличить нельзя, это автоматически приведет к сокращению рабочих мест", - сказал Сафонов.
Он уточнил, что для повышения зарплат работодателям придется либо увольнять часть работников, либо начать "играться" с зарплатой - перевести работников на полставки, но заставлять работать сотрудников полную неделю. Также работодатели могут не подписывать трудовой договор с сотрудниками, а перевести взаимоотношения в гражданско-правовые, где отсутствует понятие зарплаты, но есть понятия дохода, который не регулируется МРОТ.
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"Все такого рода предложения в основном чистой воды популизм, не связанный с реальной практикой, хотя, конечно, идея заманчивая", - отметил эксперт.
Говоря об установке максимальной зарплаты, он отметил, что такого механизма нет. По его словам, работодатели также могут платить себе не зарплату, а доход, чтобы избежать ограничений. К тому же не ясен механизм реализации такого предложения для представителей частного бизнеса.
Предложение по установке верхней границы зарплаты также создает риски потери высокооплачивыемых специалистов из сферы IT, зарплаты которых сегодня могут достигать нескольких миллионов в месяц, обратил внимание Сафонов.
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Общенациональный план действий по восстановлению российской экономики
16612981
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьРоссияАлександр СафоновВладимир ЖириновскийОбществоЭкономика
Популярные комментарии
Интересно, а что мешало повышать мрот "НЕ в кризис"? Правда, у нас почти всегда кризис - то один, то другой... А для того, чтобы "играться с зарплатой", многим работодателям и кризиса не надо - для них это любимое развлечение на все времена.
14 июня, 12:45
Ekaterina Bar
2300001
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