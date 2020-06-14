Эксперт рассказал, чем грозит повышение МРОТ в кризис

МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Повышение минимальной зарплаты в России до 30 тысяч рублей в месяц приведет к росту цен, сокращению рабочих мест, может подтолкнуть работодателей "играть" с зарплатой, считает проректор Финансового университета при правительстве РФ Повышение минимальной зарплаты в России до 30 тысяч рублей в месяц приведет к росту цен, сокращению рабочих мест, может подтолкнуть работодателей "играть" с зарплатой, считает проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов

Ранее в своем Telegram-канале лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил установить минимальную зарплату по России в размере 30 тысяч рублей в месяц, среднюю - в размере 70 тысяч рублей. Также, по его мнению, максимальная зарплата в стране должна составлять 500 тысяч рублей в месяц.

По мнению эксперта, такой показатель нереален для России.

"Во-первых, это скачок цен. И мы с вами не очень сильно понимаем, кто выиграет в этой гонке - зарплата или инфляция. Во-вторых, в условиях экономического кризиса заработная плата должна расти сообразно росту производительности труда. Просто так их увеличить нельзя, это автоматически приведет к сокращению рабочих мест", - сказал Сафонов.

Он уточнил, что для повышения зарплат работодателям придется либо увольнять часть работников, либо начать "играться" с зарплатой - перевести работников на полставки, но заставлять работать сотрудников полную неделю. Также работодатели могут не подписывать трудовой договор с сотрудниками, а перевести взаимоотношения в гражданско-правовые, где отсутствует понятие зарплаты, но есть понятия дохода, который не регулируется МРОТ.

"Все такого рода предложения в основном чистой воды популизм, не связанный с реальной практикой, хотя, конечно, идея заманчивая", - отметил эксперт.

Говоря об установке максимальной зарплаты, он отметил, что такого механизма нет. По его словам, работодатели также могут платить себе не зарплату, а доход, чтобы избежать ограничений. К тому же не ясен механизм реализации такого предложения для представителей частного бизнеса.