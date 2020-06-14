Пригожин готов помочь "бедствующим музыкантам" деньгами

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Российский продюсер Российский продюсер Иосиф Пригожин в беседе с " Говорит Москва " заявил о готовности отдать оказавшимся в бедственном положении музыкантам деньги, которые ему выделило государство.

Он также поблагодарил руководство страны за помощь.

"Нас освободили от уплат налогов за второй квартал. Нам действительно прислали какие-то деньги, согласно МРОТ", — пояснил продюсер.

Также, по его словам, компенсировали и денежные затраты его телеканалу.

"Все-таки там какие-то деньги дали. Согласно МРОТ, какие-то три копейки дали, но это уже спасение, хотя бы покушать купить", — пояснил Пригожин.

Он еще раз подчеркнул, что в сложнейшей ситуации оказались музыканты, а творческие люди не могут находиться взаперти — они должны выступать и профессионально развиваться.

Также продюсер уточнил, что над сценическим образом его супруги певицы Валерии работает большое количество людей, которым также требуются деньги.

"Представьте, Валерия перестала работать — и перестало кушать минимум 15 семей. Никого не уволил", — отметил Пригожин.

Ранее в Сети разгорелся скандал между Иосифом Пригожиным и Сергеем Шнуровым из-за слов продюсера о бедствующем положении артистов после отмены концертов в связи с паднемией коронавируса . Перепалка знаменитостей привлекла внимание других звезд.

Некоторые СМИ также сообщали, что ряд артистов обратились за финансовой помощью. В рамках программы поддержки государство предоставляло предпринимателям прямые выплаты в размере одного МРОТ на сотрудника.