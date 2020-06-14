https://ria.ru/20200614/1572906331.html
Пригожин готов помочь "бедствующим музыкантам" деньгами
2020-06-14T12:03
2020-06-14T12:13
культура
сергей глушко (тарзан)
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
шоу-бизнес
мрот
иосиф пригожин
валерия (алла перфилова)
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сергей глушко (тарзан), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, шоу-бизнес, мрот, иосиф пригожин, валерия (алла перфилова), шнур (сергей шнуров)
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости.
Российский продюсер Иосиф Пригожин
в беседе с "Говорит Москва
" заявил о готовности отдать оказавшимся в бедственном положении музыкантам деньги, которые ему выделило государство.
Он также поблагодарил руководство страны за помощь.
"Нас освободили от уплат налогов за второй квартал. Нам действительно прислали какие-то деньги, согласно МРОТ", — пояснил продюсер.
Также, по его словам, компенсировали и денежные затраты его телеканалу.
"Все-таки там какие-то деньги дали. Согласно МРОТ, какие-то три копейки дали, но это уже спасение, хотя бы покушать купить", — пояснил Пригожин.
Он еще раз подчеркнул, что в сложнейшей ситуации оказались музыканты, а творческие люди не могут находиться взаперти — они должны выступать и профессионально развиваться.
Также продюсер уточнил, что над сценическим образом его супруги певицы Валерии
работает большое количество людей, которым также требуются деньги.
"Представьте, Валерия перестала работать — и перестало кушать минимум 15 семей. Никого не уволил", — отметил Пригожин.
Ранее в Сети разгорелся скандал между Иосифом Пригожиным и Сергеем Шнуровым
из-за слов продюсера о бедствующем положении артистов после отмены концертов в связи с паднемией коронавируса
. Перепалка знаменитостей привлекла внимание других звезд.
Некоторые СМИ также сообщали, что ряд артистов обратились за финансовой помощью. В рамках программы поддержки государство предоставляло предпринимателям прямые выплаты в размере одного МРОТ на сотрудника.
До этого о сложном положении рассказал бодибилдер и шоумен Сергей Глушко
, известный под псевдонимом Тарзан. Он заявил, что артисты не имеют ни копейки, "в отличие от бабушек и дедушек".