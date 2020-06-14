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Пригожин готов помочь "бедствующим музыкантам" деньгами
2020-06-14T12:13
культура
сергей глушко (тарзан)
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
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Пригожин готов помочь "бедствующим музыкантам" деньгами

12:03 14.06.2020 (обновлено: 12:13 14.06.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПродюсер Иосиф Пригожин
Продюсер Иосиф Пригожин
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Российский продюсер Иосиф Пригожин в беседе с "Говорит Москва" заявил о готовности отдать оказавшимся в бедственном положении музыкантам деньги, которые ему выделило государство.
Он также поблагодарил руководство страны за помощь.

"Нас освободили от уплат налогов за второй квартал. Нам действительно прислали какие-то деньги, согласно МРОТ", — пояснил продюсер.

Также, по его словам, компенсировали и денежные затраты его телеканалу.
"Все-таки там какие-то деньги дали. Согласно МРОТ, какие-то три копейки дали, но это уже спасение, хотя бы покушать купить", — пояснил Пригожин.
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Он еще раз подчеркнул, что в сложнейшей ситуации оказались музыканты, а творческие люди не могут находиться взаперти — они должны выступать и профессионально развиваться.
Также продюсер уточнил, что над сценическим образом его супруги певицы Валерии работает большое количество людей, которым также требуются деньги.
"Представьте, Валерия перестала работать — и перестало кушать минимум 15 семей. Никого не уволил", — отметил Пригожин.
Ранее в Сети разгорелся скандал между Иосифом Пригожиным и Сергеем Шнуровым из-за слов продюсера о бедствующем положении артистов после отмены концертов в связи с паднемией коронавируса. Перепалка знаменитостей привлекла внимание других звезд.
Некоторые СМИ также сообщали, что ряд артистов обратились за финансовой помощью. В рамках программы поддержки государство предоставляло предпринимателям прямые выплаты в размере одного МРОТ на сотрудника.
До этого о сложном положении рассказал бодибилдер и шоумен Сергей Глушко, известный под псевдонимом Тарзан. Он заявил, что артисты не имеют ни копейки, "в отличие от бабушек и дедушек".
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин во время творческой встречи, приуроченной к его 50-летнему юбилею, в ММПЦ МИА Россия сегодня в Москве.
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КультураСергей Глушко (Тарзан)Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияШоу-бизнесМРОТИосиф ПригожинВалерия (Алла Перфилова)Шнур (Сергей Шнуров)
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