Жириновский предложил установить зарплатный стандарт

Руководитель Высшего Совета ЛДПР Владимир Жириновский во время обращения к молодежи в свой день рождения в актовом зале Института мировых цивилизаций

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Руководитель фракции Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский выступил с предложением повысить в России минимальную заработную плату.

"Минимальная зарплата — 30 тысяч рублей в месяц. Это одна тысяча рублей в день", — написал он в своем телеграм-канале.

Свою инициативу Жириновский объяснил тем, что граждане недовольны высокими окладами в государственных корпорациях и коммерческих структурах. То есть при средней зарплате в 70 тысяч ее максимальный порог необходимо ограничить 500 тысячами рублей, а окладов в миллион рублей в день вообще быть не должно, заявил Жириновский.

"Президент получает больше всех — 700 тысяч рублей, депутаты — не более 500 тысяч", — сказал политик.

Помимо этого, глава партии предложил ввести единый налог на сверхприбыль, который можно будет направить на поддержку областей здравоохранения и образования, чтобы медицина и учеба были бесплатными.

По данным Росстата, средняя зарплата по России за январь-март 2020 года составила 48,3 тысячи рублей — это на десять процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом больше всего получали сотрудники финансовой и страховой сфер — 106,6 тысячи.

Самый низкий доход — 29 тысяч в месяц — зафиксирован среди работников гостиниц и предприятий общественного питания; по 30,9 тысячи в начале года можно было заработать в сельском хозяйстве, по 31,5 тысячи — в сфере водоснабжения, организации сбора и утилизации отходов и деятельности по ликвидации загрязнений.