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Жириновский предложил установить зарплатный стандарт
2020-06-14T12:12
федеральная служба государственной статистики (росстат)
лдпр
владимир жириновский
москва
общество
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Я не говорю кому сколько платить. Я говорю о том, что надо создавать систему, которая уберет это расслоение. Если народ станет достойно жить, то и это расслоение не будет сказываться на социальном неравенстве. Всегда тяжелее переносится неравенство при бедности. Если человеку дают возможность заработать и жить достойно, то все нормально. Мы же не даем именно всем жить, и похоже не собираемся раз узакониваем подачки.
27
платить депутату 500 000, это не значит решать проблему расслоения общества, это как раз фиксируется неравенство и несправедливость
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москва
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федеральная служба государственной статистики (росстат), лдпр, владимир жириновский, москва, общество

Жириновский предложил установить зарплатный стандарт

12:12 14.06.2020
17802
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкРуководитель Высшего Совета ЛДПР Владимир Жириновский во время обращения к молодежи в свой день рождения в актовом зале Института мировых цивилизаций
Руководитель Высшего Совета ЛДПР Владимир Жириновский во время обращения к молодежи в свой день рождения в актовом зале Института мировых цивилизаций
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский выступил с предложением повысить в России минимальную заработную плату.

"Минимальная зарплата — 30 тысяч рублей в месяц. Это одна тысяча рублей в день", — написал он в своем телеграм-канале.

Свою инициативу Жириновский объяснил тем, что граждане недовольны высокими окладами в государственных корпорациях и коммерческих структурах. То есть при средней зарплате в 70 тысяч ее максимальный порог необходимо ограничить 500 тысячами рублей, а окладов в миллион рублей в день вообще быть не должно, заявил Жириновский.
"Президент получает больше всех — 700 тысяч рублей, депутаты — не более 500 тысяч", — сказал политик.
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Помимо этого, глава партии предложил ввести единый налог на сверхприбыль, который можно будет направить на поддержку областей здравоохранения и образования, чтобы медицина и учеба были бесплатными.
По данным Росстата, средняя зарплата по России за январь-март 2020 года составила 48,3 тысячи рублей — это на десять процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом больше всего получали сотрудники финансовой и страховой сфер — 106,6 тысячи.
Самый низкий доход — 29 тысяч в месяц — зафиксирован среди работников гостиниц и предприятий общественного питания; по 30,9 тысячи в начале года можно было заработать в сельском хозяйстве, по 31,5 тысячи — в сфере водоснабжения, организации сбора и утилизации отходов и деятельности по ликвидации загрязнений.
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Если говорить о статистике по российским регионам, то самые внушительные оклады получали жители Чукотки — по 109,1 тысячи рублей в январе-марте. На второй строчке рейтинга расположилась Ямало-Ненецкий автономный округ: зарплаты там составили по 101,5 тысячи рублей за указанный период. На третьем месте оказалась Москва (по 95,5 тысячи), за ней идут Магаданская область (89,5 тысячи) и Сахалин (89,4 тысячи).
Самая низкие зарплаты выявили в Ивановской области (27 тысяч), Республике Дагестан (27,2 тысячи), Кабардино-Балкарии (27,5 тысячи), Алтайском крае (27,6 тысячи) и Карачаево-Черкессии (27,6 тысячи).
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Федеральная служба государственной статистики (Росстат)ЛДПРВладимир ЖириновскийМоскваОбщество
Популярные комментарии
Я не говорю кому сколько платить. Я говорю о том, что надо создавать систему, которая уберет это расслоение. Если народ станет достойно жить, то и это расслоение не будет сказываться на социальном неравенстве. Всегда тяжелее переносится неравенство при бедности. Если человеку дают возможность заработать и жить достойно, то все нормально. Мы же не даем именно всем жить, и похоже не собираемся раз узакониваем подачки.
14 июня, 13:46
barabashkg
2410101
платить депутату 500 000, это не значит решать проблему расслоения общества, это как раз фиксируется неравенство и несправедливость
14 июня, 13:23
Amnesia Amnesia
2100300
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