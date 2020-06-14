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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200614/1572902984.html
Министр здравоохранения Казахстана заразился коронавирусом
2020-06-14T10:37
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
казахстан
в мире
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коронавирус covid-19, казахстан, в мире

Министр здравоохранения Казахстана заразился коронавирусом

10:19 14.06.2020 (обновлено: 10:37 14.06.2020)
27936
© Фото : Министерство здравоохранения Республики Казахстан Министр здравоохранения Республики Казахстан Елжан Биртанов
Министр здравоохранения Республики Казахстан Елжан Биртанов
© Фото : Министерство здравоохранения Республики Казахстан
Министр здравоохранения Республики Казахстан Елжан Биртанов . Архивное фото
НУР-СУЛТАН, 14 июн - РИА Новости. Министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов сообщил, что заразился коронавирусом и госпитализирован.
"Друзья, к сожалению, вынужден сообщить неприятную новость о том, что мой последний тест на коронавирус показал положительный результат. К сожалению, это не бессимптомная форма, поэтому я госпитализирован в инфекционный госпиталь", - написал Биртанов на своей странице в Facebook.
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Он сообщил, что соблюдал строгие санитарные меры, но риски есть всегда.
"Особенно это касается тех, кто работает, не может работать удаленно. В последние дни в ряде регионов наблюдается прирост заболевших, в том числе среди предпринимателей, работников предприятий, медиков, государственных служащих, работников СМИ. Многие наши граждане сейчас интенсивно работают для решения проблем, связанных с последствиями глобального кризиса и пандемии в Казахстане. Зачастую нам требуются личные встречи, выезды по регионам, поэтому мы более подвержены риску заражения COVID-19", - отметил министр.
Биртанов призвал всех казахстанцев соблюдать "личный карантин".
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КазахстанВ мире
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