На Украине за сутки выявили 648 случаев коронавируса

КИЕВ, 14 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев инфицирования коронавирусом COVID-19 за сутки на Число выявленных случаев инфицирования коронавирусом COVID-19 за сутки на Украине выросло на 648, до 31 154, умерли еще девять человек, заявил в воскресенье на брифинге в Киеве министр здравоохранения страны Максим Степанов

"За минувшие сутки заболели 648 человек... Зафиксировано еще девять летальных случаев. При этом выздоровели 106 человек", - сказал Степанов. Трансляция велась на YouTube-канале кабмина.

Больше всего случаев заражения COVID-19 за прошедшие сутки зарегистрировано в Киеве (66 человек), а также в Львовской (139) и Закарпатской областях (49).

Всего за время пандемии на Украине, по словам Степанова, заболели 31 154 человека, из них 2294 ребенка и 5494 медработника, выздоровели 14 082 человека, число летальных случаев составило 889.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире выявлены уже более 7,5 миллиона случаев заражения, свыше 423 тысяч человек скончались.