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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200614/1572902916.html
На Украине за сутки выявили 648 случаев коронавируса
2020-06-14T10:24
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
ситуация на украине
украина
в мире
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коронавирус covid-19, ситуация на украине, украина, в мире

На Украине за сутки выявили 648 случаев коронавируса

10:18 14.06.2020 (обновлено: 10:24 14.06.2020)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкОслабление карантинного режима на Украине
Ослабление карантинного режима на Украине
© РИА Новости / Стрингер
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Ослабление карантинного режима на Украине. Архивное фото
КИЕВ, 14 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев инфицирования коронавирусом COVID-19 за сутки на Украине выросло на 648, до 31 154, умерли еще девять человек, заявил в воскресенье на брифинге в Киеве министр здравоохранения страны Максим Степанов.
"За минувшие сутки заболели 648 человек... Зафиксировано еще девять летальных случаев. При этом выздоровели 106 человек", - сказал Степанов. Трансляция велась на YouTube-канале кабмина.
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Больше всего случаев заражения COVID-19 за прошедшие сутки зарегистрировано в Киеве (66 человек), а также в Львовской (139) и Закарпатской областях (49).
Всего за время пандемии на Украине, по словам Степанова, заболели 31 154 человека, из них 2294 ребенка и 5494 медработника, выздоровели 14 082 человека, число летальных случаев составило 889.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 7,5 миллиона случаев заражения, свыше 423 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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