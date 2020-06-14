https://ria.ru/20200614/1572900715.html
В Пекине за сутки выявили 36 случаев COVID-19
2020-06-14T08:29
2020-06-14T08:29
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
пекин
китай
в мире
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коронавирус covid-19, пекин, китай, в мире
ПЕКИН, 14 июн – РИА Новости. Пекин
уже вошел в "чрезвычайный период" из-за новой вспышки коронавирусной инфекции COVID-19 на оптовом рынке, заявил в воскресенье заместитель главы городского отдела пропаганды Пекина Сюй Хэцзянь.
За прошедшие сутки в Пекине было зарегистрировано 36 новых случаев заражения COVID-19.
"Вчера утром оперативный штаб Пекина по борьбе с эпидемией COVID-19 провел 68-е заседание, на заседании было отмечено, что в последние несколько дней в городе подряд были выявлены подтвержденные случаи коронавирусной инфекции, к тому же они все связаны с оптовым рынком, Пекин уже вошел в чрезвычайный период", - заявил на пресс-конференции Сюй Хэцзянь.
Он подчеркнул, что необходимо усилить профилактику, прервать каналы распространения и не допустить дальнейшего расползания эпидемии.
Крупнейший оптовый рынок "Синьфади", расположенный в районе Фэнтай, в субботу был временно закрыт после того, как в результате эпидемиологического расследования на доске для разделки импортированного лосося был обнаружен коронавирус. В субботу власти города сообщили, что за сутки по итогам массового тестирования удалось выявить 46 бессимптомных носителей COVID-19, связанных с рынком, и чтобы не дать ситуации выйти из-под контроля, в районе Фэнтай в был введен режим военного времени.
Власти города распорядились провести тест на нуклеиновую кислоту COVID-19 всем, кто работает на оптовом рынке "Синьфади", проживает рядом или посещал его с 30 мая.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.