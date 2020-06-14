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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200614/1572899804.html
Вирусолог дал совет, как подготовиться ко второй волне коронавируса
2020-06-14T14:10
анатолий альтштейн
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
россия
здоровье
воз
медицина
общество
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А эти всё вторую волну ждут ))) цирк бесплатный
42
Удивительно. Первая волна не закончена. А уже все о второй говорят. И здоровый образ жизни. Это все правильно. Вообще хорошо быть молодым и здоровым. А у кого хронические заболевания, а многие больницы так и не преступили к плановым операциям из за коронавируса первой волны. С этим что делать? Безусловно легче рассказывать о второй волне, чем решать насущные проблемы первой.
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анатолий альтштейн, коронавирус covid-19, россия, здоровье, воз, медицина, общество

Вирусолог дал совет, как подготовиться ко второй волне коронавируса

07:13 14.06.2020 (обновлено: 14:10 14.06.2020)
28307
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкДевушка занимается бегом в парке
Девушка занимается бегом в парке
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Девушка занимается бегом в парке. Архивное фото
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Чтобы подготовиться ко второй волне COVID-19, россиянам следует вести здоровый образ жизни, заявил доктор медицинских наук, профессор-вирусолог НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с каналом "Звезда".
"Советы тут простые: это здоровый образ жизни. Те люди, которые способны вести здоровый образ жизни, должны его вести, кто неспособен — должны учиться, чтобы здоровье было укреплено", — сказал Альтштейн.
Собеседник телеканала подчеркнул, что здоровые люди переносят коронавирусную инфекцию лучше, а само заболевание в основном проходит в относительно легких или средних формах.
Также он предположил, что основная нагрузка при второй волне эпидемии придется на медицинскую сферу, остальным россиянам медик посоветовал "не слишком волноваться" из-за второй волны эпидемии, а просто "выполнять свои нормальные обязанности".
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Ранее в эфире радиостанции "Говорит Москва" Альтштейн заявил, что первая волна COVID-19 может завершиться в конце июля — начале августа.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 7,5 миллиона случаев заражения, свыше 423 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаАнатолий АльтштейнКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровьеВОЗМедицинаОбщество
Популярные комментарии
А эти всё вторую волну ждут ))) цирк бесплатный
14 июня, 08:41
Rom WWW
2941008
Удивительно. Первая волна не закончена. А уже все о второй говорят. И здоровый образ жизни. Это все правильно. Вообще хорошо быть молодым и здоровым. А у кого хронические заболевания, а многие больницы так и не преступили к плановым операциям из за коронавируса первой волны. С этим что делать? Безусловно легче рассказывать о второй волне, чем решать насущные проблемы первой.
14 июня, 09:33
НЛНаталья Лобова
3110006
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