Вирусолог дал совет, как подготовиться ко второй волне коронавируса

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Чтобы подготовиться ко второй волне COVID-19, россиянам следует вести здоровый образ жизни, заявил доктор медицинских наук, профессор-вирусолог НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Чтобы подготовиться ко второй волне COVID-19, россиянам следует вести здоровый образ жизни, заявил доктор медицинских наук, профессор-вирусолог НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с каналом " Звезда ".

"Советы тут простые: это здоровый образ жизни. Те люди, которые способны вести здоровый образ жизни, должны его вести, кто неспособен — должны учиться, чтобы здоровье было укреплено", — сказал Альтштейн.

Собеседник телеканала подчеркнул, что здоровые люди переносят коронавирусную инфекцию лучше, а само заболевание в основном проходит в относительно легких или средних формах.

Также он предположил, что основная нагрузка при второй волне эпидемии придется на медицинскую сферу, остальным россиянам медик посоветовал "не слишком волноваться" из-за второй волны эпидемии, а просто "выполнять свои нормальные обязанности".

Ранее в эфире радиостанции "Говорит Москва" Альтштейн заявил , что первая волна COVID-19 может завершиться в конце июля — начале августа.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано более 7,5 миллиона случаев заражения, свыше 423 тысяч человек скончались.