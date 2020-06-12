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Названы сроки окончания первой волны коронавируса
2020-06-12T17:55
распространение нового коронавируса
анатолий альштейн
коронавирус в россии
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здоровье - общество
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Названы сроки окончания первой волны коронавируса

16:04 12.06.2020 (обновлено: 17:55 12.06.2020)
13279
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрачи скорой помощи везут пациента в приемное отделение городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
Врачи скорой помощи везут пациента в приемное отделение городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Врачи скорой помощи везут пациента в приемное отделение городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Доктор медицинских наук, профессор-вирусолог НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альштейн считает, что первая волна эпидемии коронавируса подходит к концу. Об этом он заявил в эфире радиостанции "Говорит Москва".

"Конец этой волны действительно можно ожидать в конце июля — начале августа. На это похоже", — сказал он и добавил, что полностью в этом быть уверенным невозможно.

Специалист уточнил, что нельзя такие прогнозы строить только математическими методами, и подчеркнул, что строгих критериев окончания эпидемии не существует.
"По-видимому, когда число инфицированных в такой стране, как наша, упадет до десятков, немногих сотен, можно уже будет говорить об окончании эпидемии", — предположил Альтштейн.
Он подчеркнул, в этой ситуации необходим непрерывный надзор. Кроме того, по мнению эпидемиолога, вторая волна распространения вируса неизбежна и может наступить осенью или зимой.
"Вирус никуда не денется. Данный вирус имеет такие свойства, что не похоже, что он уйдет так просто и легко", — заключил Альтштейн.
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Распространение нового коронавирусаАнатолий АльштейнКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - ОбществоОбщество
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