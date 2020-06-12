Названы сроки окончания первой волны коронавируса

Врачи скорой помощи везут пациента в приемное отделение городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве. Архивное фото

Врачи скорой помощи везут пациента в приемное отделение городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Доктор медицинских наук, профессор-вирусолог НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Доктор медицинских наук, профессор-вирусолог НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альштейн считает, что первая волна эпидемии коронавируса подходит к концу. Об этом он заявил в эфире радиостанции " Говорит Москва ".

"Конец этой волны действительно можно ожидать в конце июля — начале августа. На это похоже", — сказал он и добавил, что полностью в этом быть уверенным невозможно.

Специалист уточнил, что нельзя такие прогнозы строить только математическими методами, и подчеркнул, что строгих критериев окончания эпидемии не существует.

"По-видимому, когда число инфицированных в такой стране, как наша, упадет до десятков, немногих сотен, можно уже будет говорить об окончании эпидемии", — предположил Альтштейн.

Он подчеркнул, в этой ситуации необходим непрерывный надзор. Кроме того, по мнению эпидемиолога, вторая волна распространения вируса неизбежна и может наступить осенью или зимой.

"Вирус никуда не денется. Данный вирус имеет такие свойства, что не похоже, что он уйдет так просто и легко", — заключил Альтштейн.

Пандемия коронавируса охватила почти весь мир. Всего инфекцией заражены почти 7,4 миллиона человек, из которых около 418 тысяч умерли.

В России количество зараженных превысило 511 тысяч человек, из них более 269 тысяч вылечились, 6715 пациентов скончались.

По всей стране начали поэтапно снимать введенные ранее запреты, однако в некоторых регионах режим самоизоляции сохраняется. В Москве и области по-прежнему действует масочный режим.