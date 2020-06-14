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В Южной Корее за сутки зафиксировали 34 случая COVID-19
2020-06-14T05:38
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коронавирус covid-19, южная корея, сеул, инчхон, в мире

В Южной Корее за сутки зафиксировали 34 случая COVID-19

05:38 14.06.2020
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© AP Photo / Ahn Young-joonМедицинские работники проводят дезинфекцию на станции метро в Сеуле, Южная Корея
Медицинские работники проводят дезинфекцию на станции метро в Сеуле, Южная Корея
© AP Photo / Ahn Young-joon
Медицинские работники проводят дезинфекцию на станции метро в Сеуле, Южная Корея
СЕУЛ, 14 июн – РИА Новости. Южная Корея зарегистрировала 34 новых случая COVID-19 за сутки, общее число инфицированных выросло до 12 085, выздоровели 10 718, сообщила организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения республики.
С начала мая в Южной Корее все новые локальные кластеры COVID-19 вызывают периодические скачки ежедневного числа зараженных. 28 мая суточный прирост больных достигал 79 человек, а в последние две недели держится в коридоре 30-60 человек.
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По данным KCDC на 00.00 воскресенья (18.00 субботы мск), 31 из числа новых случаев имеют локальное происхождение, три завезены из-за границы. Географически 12 случаев зафиксированы в Сеуле, 10 - в провинции Кёнгидо, еще восемь в Инчхоне, остальные - по всей стране. Один зараженный выявлен на карантинном досмотре.
Число случаев COVID-19, связанных с распространением в начале мая коронавируса в ночных клубах и барах популярного района Сеула Итхэвон, составляет 277. Не менее 147 человек заразились в результате распространения вируса на складе компании Coupang в городе Пучхон в провинции Кёнгидо, где плохо соблюдали меры профилактики. Еще 100 человек заразились в ходе небольших религиозных собраний в столичном регионе. В Сеуле уже 153 человека подхватили коронавирус в фирме сырья для биодобавок, а 62 человека – в спортзалах.
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За прошедшие сутки из больниц выписаны 27 человек, общее число выздоровевших выросло до 10 718, что составляет 88,7%. Общее число жертв составляет 277. Всего Южная Корея проверила на коронавирус уже более 1,1 миллиона человек.
Более 5,2 тысячи человек среди всех зараженных связаны с сектой "Синчхончжи". По меньшей мере 1333 случая завезли из-за границы, из них 85,9% - южнокорейские граждане. На карантинном досмотре еще при въезде в страну выявили 570 зараженных.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Южная КореяСеулИнчхонВ мире
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