В Южной Корее за сутки зафиксировали 34 случая COVID-19

СЕУЛ, 14 июн – РИА Новости. Южная Корея зарегистрировала 34 новых случая COVID-19 за сутки, общее число инфицированных выросло до 12 085, выздоровели 10 718, сообщила организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения республики.

С начала мая в Южной Корее все новые локальные кластеры COVID-19 вызывают периодические скачки ежедневного числа зараженных. 28 мая суточный прирост больных достигал 79 человек, а в последние две недели держится в коридоре 30-60 человек.

По данным KCDC на 00.00 воскресенья (18.00 субботы мск), 31 из числа новых случаев имеют локальное происхождение, три завезены из-за границы. Географически 12 случаев зафиксированы в Сеуле , 10 - в провинции Кёнгидо , еще восемь в Инчхоне , остальные - по всей стране. Один зараженный выявлен на карантинном досмотре.

Число случаев COVID-19, связанных с распространением в начале мая коронавируса в ночных клубах и барах популярного района Сеула Итхэвон, составляет 277. Не менее 147 человек заразились в результате распространения вируса на складе компании Coupang в городе Пучхон в провинции Кёнгидо, где плохо соблюдали меры профилактики. Еще 100 человек заразились в ходе небольших религиозных собраний в столичном регионе. В Сеуле уже 153 человека подхватили коронавирус в фирме сырья для биодобавок, а 62 человека – в спортзалах.

За прошедшие сутки из больниц выписаны 27 человек, общее число выздоровевших выросло до 10 718, что составляет 88,7%. Общее число жертв составляет 277. Всего Южная Корея проверила на коронавирус уже более 1,1 миллиона человек.

Более 5,2 тысячи человек среди всех зараженных связаны с сектой "Синчхончжи". По меньшей мере 1333 случая завезли из-за границы, из них 85,9% - южнокорейские граждане. На карантинном досмотре еще при въезде в страну выявили 570 зараженных.