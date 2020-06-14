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Распространение нового коронавируса
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Психолог рассказала, как побороть страх заразиться коронавирусом
2020-06-14T03:44
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
институт медико-биологических проблем ран
российская академия наук
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, институт медико-биологических проблем ран, российская академия наук, общество

Психолог рассказала, как побороть страх заразиться коронавирусом

03:29 14.06.2020 (обновлено: 03:44 14.06.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПассажиры в медицинских масках на станции метро "Курская" в Москве
Пассажиры в медицинских масках на станции метро Курская в Москве
© РИА Новости / Илья Питалев
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Пассажиры в медицинских масках на станции метро "Курская" в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Страх заразиться на выходе из режима самоизоляции является нормальным явлением, чтобы снизить его и не навредить себе следует получше разобраться, чем именно он вызван, не забывать о гигиене и читать меньше новостей о вирусе, рассказала РИА Новости ведущий научный сотрудник лаборатории социальной и когнитивной психологии Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Анна Юсупова.

"В нашей ситуации, связанной с карантином, люди также будут испытывать тревогу, связанную с существующей возможностью заразиться. Страх людей как потенциальных переносчиков вируса, безусловно, понятен. Главное – не допустить того, чтобы этот страх стал навязчивым и мешал нормальной жизни человека в обществе", — сказала Юсупова.

При этом она отметила, что если пытаться бороться со страхом или игнорировать его, можно только навредить себе. Лучше попытаться понять, что именно вызывает опасения заразиться и сократить риск ситуаций, который могут вызывать стресс. Не стоит забывать о личной гигиене, в первую очередь, ношении маски и чистоте рук — отмена режима самоизоляции не отменяет наличие вируса.
"Также важно отдавать себе отчёт в том, что другие не обязательно испытывают те же страхи, и спокойно, без агрессии реагировать на то, что некоторые люди вокруг ведут себя, как вам кажется, неправильно", — добавила психолог.
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Чтобы не стимулировать свои страхи и тревоги, Юсупова посоветовала сократить просмотр информационного контента и не вестись на "бьющие по эмоциям заголовки".
"Не забывайте о том, что параллельно эпидемии вируса сейчас происходит то, что можно назвать информационной эпидемией. Относитесь к себе бережно и не добавляйте себе дополнительный стресс от просмотра очередных разоблачающих теорий", — отметила она.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Институт медико-биологических проблем РАНРоссийская академия наукОбщество
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