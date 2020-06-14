Ширвиндт рассказал о пьяных выходках Олега Ефремова

"Мне звонили из театра "Современник" неожиданно, часа в два ночи, и говорили: "Пожалуйста, если нетрудно, подъезжайте. Олег Николаевич..." Я даже не дослушивал и перся. В это время великого Ефремова держали несколько человек", — вспомнил он.