https://ria.ru/20200614/1572898436.html
Ширвиндт рассказал о пьяных выходках Олега Ефремова
2020-06-14T03:00
2020-06-14T04:23
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
происшествия
кино и сериалы
культура
россия
олег ефремов
александр ширвиндт
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дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, происшествия, кино и сериалы, россия, олег ефремов, александр ширвиндт
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости.
Худрук театра Сатиры Александр Ширвиндт
признался, что ему часто приходилось спасать от неприятностей актера Олега Ефремова
— отца Михаила Ефремова, который в пьяном виде устроил в Москве
смертельное ДТП. Об этом пишет издание "StarHit
" со ссылкой на книгу артиста "Опережая некролог".
"Мне звонили из театра "Современник" неожиданно, часа в два ночи, и говорили: "Пожалуйста, если нетрудно, подъезжайте. Олег Николаевич..." Я даже не дослушивал и перся. В это время великого Ефремова держали несколько человек", — вспомнил он.
Ширвиндт отметил, что Ефремов не любил все, что было связано с роскошью. Во времена молодости артистов признаком благополучия было наличие автомобиля.
"В состоянии крайнего опьянения Ефремов ногами бил машины, стоявшие у театра. Причем Олег так расходился, что бил и свою машину тоже", — рассказал артист.
По его мнению, люди такого таланта, характера и буйства даже трезвые находятся в состоянии крайнего опьянения.
"Очень опасно доливать туда еще", — заключил Ширвиндт.
Артист признался, что раньше мог с коллегами сесть за руль в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас он не позволит кому-либо выпить перед дорогой.
В понедельник Михаил Ефремов
на джипе выехал на встречную полосу в центре Москвы
и врезался в фургон Lada. В результате аварии погиб 57-летний водитель Сергей Захаров
. Экспертиза показала, что во время аварии артист был пьян. В его крови нашли следы наркотиков. Возбуждено уголовное дело, Ефремову грозит до 12 лет. Накануне он выступил
с обращением на видеохостинге YouTube
, в котором попросил прощения у семьи погибшего.