Пушков высмеял арт-объект "Ветка" в Третьяковской галерее

В сюжете передачи показали съемку марта этого года в музее. На кадрах видно, что инсталляцию разместили на фоне картины Александра Иванова "Явление Христа народу". По мнению сенатора, объект авторства Андрея Монастырского не имеет ничего общего с искусством.