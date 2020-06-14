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Пушков высмеял арт-объект "Ветка" в Третьяковской галерее
2020-06-14T07:25
культура
россия
совет федерации рф
алексей пушков
москва
третьяковская галерея
искусство
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Остро стоит вопрос о проф. пригодности директора Третьяковки. Почему подобное изделие должно выставляться рядом с действительно великими творениями. Для такого "творчества" наверняка есть специальные заведения с соответствующей публикой.
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россия, совет федерации рф, алексей пушков, москва, третьяковская галерея, искусство

Пушков высмеял арт-объект "Ветка" в Третьяковской галерее

02:31 14.06.2020 (обновлено: 07:25 14.06.2020)
9017
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в эфире авторской передачи на ТВЦ "Постскриптум" раскритиковал арт-объект "Ветка" в Третьяковской галерее.
В сюжете передачи показали съемку марта этого года в музее. На кадрах видно, что инсталляцию разместили на фоне картины Александра Иванова "Явление Христа народу". По мнению сенатора, объект авторства Андрея Монастырского не имеет ничего общего с искусством.
"Вот только не надо нам говорить, что к пониманию якобы высокого современного искусства готовы далеко не все. Ветка, приделанная скотчем к фанерке, — это ветка, приделанная скотчем к фанерке. То есть, профанация. И обратное очень трудно доказать", — сказал Пушков.
Он также обратился к подписчикам в твиттере и спросил, что они думают по поводу этого арт-объекта. Их возмутило, что "Ветку" разместили перед работой Иванова.
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"Нельзя поганить Третьяковку... Одна из лучших картин закрыта откровенной дешевкой", — посетовала @t_krauze.
"Я не разбираюсь в современном искусстве, поэтому не берусь судить о ценности данного произведения. Но в чем я абсолютно уверена, что ему не место перед замечательной картиной. По-моему, это кощунство", — написала @JDhbGcYCVcOAPF0.
Некоторые пользователи отметили, что такой арт-объект не допустим в принципе, вне зависимости от фона.
"Ни на фоне, ни без фона демонстрация не оправдана", — подчеркнул @ivan90009.
А некоторые восприняли ситуацию с иронией.
"Давайте я дрова привезу в Третьяковку, бесплатно", — пошутила @SvetlanaLyubim8.
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КультураРоссияСовет Федерации РФАлексей ПушковМоскваТретьяковская галереяИскусство
Популярные комментарии
Остро стоит вопрос о проф. пригодности директора Третьяковки. Почему подобное изделие должно выставляться рядом с действительно великими творениями. Для такого "творчества" наверняка есть специальные заведения с соответствующей публикой.
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АМАлександр Марков
5200000
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