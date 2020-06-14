Патриарх Кирилл в воскресенье освятит главный храм Вооруженных сил России

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время Божественной литургии в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы в храме Христа Спасителя в Москве

МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. Патриарх Московский и вся Руси совершит в воскресенье чин великого освящения собора Воскресения Христова – главного храма Вооруженных сил России.

Храм и военный музей возвели в подмосковном парке "Патриот" к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Их планировали открыть ко Дню Победы, но освящение собора перенесли из-за эпидемии коронавируса.

"Совершить великое освящение храма – практически то же самое, что вдохнуть в него жизнь. В этот момент он начинает существовать как святыня, дом Божий – теперь там можно будет совершать молитвы и таинства", - рассказал РИА Новости председатель экспертного совета РПЦ по церковному искусству, архитектуре и реставрации протоиерей Леонид Калинин, который также возглавил художественный совет по строительству собора.

По его словам, в чине освящения, который продлится 2,5 часа, примут участие 10 архиереев и около 20 священнослужителей, а также руководство министерства обороны и представители федеральных органов власти.

На территории храмового комплекса также откроют музей-галерею "Дорога памяти". Ее длина - 1418 шагов, по числу дней Великой Отечественной войны. Там размещены данные о более 33 миллионах участников войны и их сохранившиеся фотографии.

Из особенностей храма - образ Спаса Нерукотворного — "самое большое изображение лика Христа, выполненное в технике мозаики", подчеркнули в патриархии. Общая же площадь мозаик нижнего и верхнего храмов – почти 4 тысячи квадратных метров. Высота храма - 75 метров, что тоже неслучайно, ведь он был построен к юбилею Победы.