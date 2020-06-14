https://ria.ru/20200614/1572833849.html
Французская Полинезия откроет границы для туристов 15 июля
2020-06-14T20:40
2020-06-14T20:40
туризм
туризм
таити
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новости - туризм
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французская полинезия
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туризм, таити, авиакомпании, новости - туризм, франция, европа, сша, французская полинезия
МОСКВА, 14 июн – РИА Новости.
Французская Полинезия откроет границы для жителей Европы и США 15 июля, сообщает
Travel and Leisure.
Путешественники, направляющиеся на острова, включая Таити или Бора-Бора, должны будут пройти тест COVID-19 за 72 часа до вылета и предоставить документы с отрицательными результатами перед посадкой на рейс.
Туристы, которые сдали положительный тест более чем за три недели до поездки, должны будут предъявить "сертификат иммунитета" (тест на антитела) в качестве доказательства.
По прибытии в аэропорт, иностранцы должны будут заполнить специальную форму – указать свои контакты и маршрут поездки. Они не обязаны носить маску на островах, хотя в местах скопления людей правительство рекомендует ее надевать.
А еще гости должны быть готовы сдать тест на COVID-19 через четыре дня после прибытия.