Французская Полинезия откроет границы для туристов 15 июля

МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. Французская Полинезия откроет границы для жителей Европы и США 15 июля, Французская Полинезия откроет границы для жителей Европы и США 15 июля, сообщает Travel and Leisure.

Путешественники, направляющиеся на острова, включая Таити или Бора-Бора, должны будут пройти тест COVID-19 за 72 часа до вылета и предоставить документы с отрицательными результатами перед посадкой на рейс.

Туристы, которые сдали положительный тест более чем за три недели до поездки, должны будут предъявить "сертификат иммунитета" (тест на антитела) в качестве доказательства.

По прибытии в аэропорт, иностранцы должны будут заполнить специальную форму – указать свои контакты и маршрут поездки. Они не обязаны носить маску на островах, хотя в местах скопления людей правительство рекомендует ее надевать.