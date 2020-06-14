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Презумпция вины: в этой стране вслед за США ставят полицию на колено
2020-06-14T08:06
кристоф кастанер
жан-люк меланшон
филипп де вилье
министерство внутренних дел франции
ницца
сша
париж
в мире
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Франция давно взяла курс на уничтожение коренной нации, запрет ее культуры и истории. Кончится тем,что белые будут жить в гетто и работать на цветных,А те как , в основном, не работали,так и не будут.
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кристоф кастанер, жан-люк меланшон, филипп де вилье, министерство внутренних дел франции, ницца, сша, париж, в мире

Презумпция вины: в этой стране вслед за США ставят полицию на колено

08:00 14.06.2020 (обновлено: 08:06 14.06.2020)
15879
© AP Photo / Daniel ColeПротестующий на коленях перед французской полицией с табличкой "Полиция убивает" в Марселе, Южная Франция
Протестующий на коленях перед французской полицией с табличкой Полиция убивает в Марселе, Южная Франция
© AP Photo / Daniel Cole
ПАРИЖ, 14 июн — РИА Новости, Даниил Низамутдинов. Вслед за США по Европе прокатилась волна выступлений против расизма и полицейского произвола. Франция традиционно не осталась в стороне: сразу после отмены карантина, несмотря на запрет массовых мероприятий, начались многолюдные и далеко не всегда мирные акции протеста. Власти идут на компромисс: обещают бороться с произволом, изменить методы задержания подозреваемых и жестко пресекать расовую дискриминацию.

Джордж Флойд и Адама Траоре

Адама Траоре считается жертвой полицейского насилия. Темнокожего молодого француза задержали на улице летом 2016 года. Он попытался сбежать, но не удалось. По одной из версий, жандармы скрутили его, навалились сверху, а потом втащили в машину. По дороге в участок Траоре стало плохо, и он потерял сознание. Врачи в жандармерии пытались его реанимировать — безуспешно.
По официальным данным, смерть наступила от кардиогенного шока, причины которого бывают разными: врожденное заболевание, перегрузка организма при беге в жаркую погоду, наличие в крови каннабиноидов. Но результаты независимой экспертизы, проведенной по требованию семьи Траоре, показывают: к летальному исходу привела механическая асфиксия в результате жестоких действий жандармов.
Первая массовая манифестация состоялась 2 июня: у здания парижского суда с портретами Флойда и Траоре собралось около 20 тысяч человек. Акция поначалу проходила мирно, однако завершилась беспорядками, столкновениями с полицией, мародерством и поджогами.
© AFP 2020 / Thomas SamsonЛюди держат в руках портрет Адамы Траоре во время "белого марша" во Франции, 2016 год
Люди держат в руках портрет Адамы Траоре во время белого марша во Франции. 2016 год
© AFP 2020 / Thomas Samson
Люди держат в руках портрет Адамы Траоре во время "белого марша" во Франции, 2016 год
С тех пор митинги не прекращаются. В соцсетях то и дело появляются доказательства необоснованного применения силы полицейскими, приводят их расистские высказывания, множатся негативные комментарии и лозунги против органов правопорядка.
Чтобы смягчить ситуацию, власти пошли на компромисс.

Запрет удушающих приемов

Глава МВД Франции Кристоф Кастанер заявил, что расист не имеет права носить форму полицейского или жандарма. Министр не допустит дискриминации в рядах блюстителей порядка, после каждого случая — отстранение от службы, расследование и наказание.
Кастанер также сообщил, что сейчас с помощью общественных организаций идет углубленная проверка правоохранительной системы и он вскоре огласит результаты.
Полицейским и жандармам отныне запрещено совершать действия, потенциально опасные для жизни: никаких удушающих приемов, давления на шею или затылок.
© REUTERS / Ludovic Marin/POOLМинистр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер с членами полицейского союза SGP Police во время визита, посвященного отношениям между гражданами и полицией, в Эври, Франция
Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер с членами полицейского союза SGP Police во время визита посвященного отношениям между гражданами и полицией в Эври, Франция
© REUTERS / Ludovic Marin/POOL
Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер с членами полицейского союза SGP Police во время визита, посвященного отношениям между гражданами и полицией, в Эври, Франция
Готов ли Кастанер преклонить колено во имя борьбы с насилием? Да, готов, отвечает он, если этот символический жест поможет одержать победу над расизмом.
Не остался в стороне и президент Франции: Эммануэль Макрон назвал расизм "болезнью всего общества" и призвал усилить борьбу с дискриминацией. Решение об изменениях методов задержания в ходе массовых манифестаций глава государства поддержал.

Реакция полиции

Заявления властей внесли замешательство в ряды полицейских. Представители органов провели акции в некоторых городах.
"С 2015 года мы пережили многое: теракты, акции против реформы труда, движение желтых жилетов, коронавирус — месяцами без отпусков и возможности провести время с семьями. Мы искренне надеялись, что восстановили контакт с согражданами. После терактов нас превозносили — теперь смешивают с грязью. Страна сошла с ума", — возмущается представитель профсоюза полиции Ниццы Лоран Мартен де Фремон.
По его словам, полицейские и без того постоянно под контролем, такова специфика профессии. Любой проступок — предмет расследования. "Некоторые высказывания действительно недопустимы. Но, если вас постоянно оскорбляют, забрасывают камнями, а кое-где и расстреливают, поневоле скажешь лишнего", — добавил де Фремон. С запретом захвата за шею он не согласен: иногда это единственное средство сдержать агрессивного преступника, особенно в закрытом помещении.
"Мы не понимаем, почему правительство так поспешно отреагировало на манифестацию 23 тысяч человек, хотя, судя по опросам, 80 процентов населения полицию поддерживает, — говорит Карин Жугля из Ниццы. — Многие из тех, кто нас критикует, не считаются с буднями нашей профессии, с жителями городов, страдающих от преступности".
© REUTERS / Pascal RossignolУчастники протеста против произвола полиции на одной из улиц в Париже. Манифестация в память о гибели 24-летнего Адамы Траоре
Участники протеста против произвола полиции на одной из улиц в Париже. Манифестация в память о гибели 24-летнего Адамы Траоре
© REUTERS / Pascal Rossignol
Участники протеста против произвола полиции на одной из улиц в Париже. Манифестация в память о гибели 24-летнего Адамы Траоре
"Нас ждет дисциплинарная пандемия. Оставайтесь дома! — иронизирует профсоюз полиции Alliance. — Водитель не желает останавливаться? Преследовать нельзя! Преступник не хочет, чтобы его задержали? Не трогать! Добро пожаловать в мир, где полицейские не смогут работать".

Презумпция вины

По словам адвоката Лоран-Франка Лиенара, участника громких процессов по защите сотрудников правоохранительных органов, полиция деморализована и чувствует себя преданной руководством. Ждали поддержки — получили подозрения. "Мы плывем в потоке массового психоза, охватившего соцсети и медиа", — считает Лиенар.
По его мнению, обещанные министром систематические проверки и угрозы отстранения от должности — абсурд, не имеющий ничего общего с реальностью. Возникает масса вопросов: как это реализовать, кто будет принимать решения, какие доказательства необходимы. Возможно, достаточно и доноса? "По сути, это подрыв фундаментального принципа презумпции невиновности и подмена его презумпцией вины".
Адвокат назвал "глупостью" запрет на удушающий захват: такой прием отлично работает при задержании опасных преступников, учитывая, что во Франции, в отличие от США, не приветствуется использование электрошокеров. "И что предлагается взамен? Ловить нарушителей с помощью кикбоксинга?" — спрашивает он.
Огульные обвинения полицейских в расизме неуместны, добавил Лиенар. Правоохранительная система, как и французское общество в целом, давно стала мультикультурной и многорасовой. И Адама Траоре был задержан вовсе не из-за цвета кожи. Адвокат отметил, что в его бюро сейчас три сотни дел против полицейских и жандармов — и с расизмом из них связано только одно.

Извиняться или нет

Политики по-разному реагируют на выступления против расизма и полицейского произвола. Так, лидер партии "Непокоренная Франция" Жан-Люк Меланшон на митинге в Париже на девять минут преклонил колено в знак солидарности с движением Black Lives Matter.
"В стране поднимается волна протеста против чудовищной заразы расизма. От нее должен освободиться такой важный государственный институт, как полиция", — заявил Меланшон.
© РИА Новости / Ирина Калашникова / Перейти в фотобанкКандидат в президенты Франции, лидер движения "Непокоренная Франция" Жан-Люк Меланшон во время митинга в Париже
Кандидат в президенты Франции, лидер движения Непокорная Франция Жан-Люк Меланшон во время митинга в Париже
© РИА Новости / Ирина Калашникова
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Кандидат в президенты Франции, лидер движения "Непокоренная Франция" Жан-Люк Меланшон во время митинга в Париже
Противоположную реакцию вызвали действия властей у правых. Заместитель председателя партии "Республиканцы" Виржини Дюби-Мюллер осудила примирительную позицию правительства и потребовала не допускать огульных обвинений полицейских в дискриминации. По ее словам, под влиянием эмоций власти забывают о своих прямых обязанностях.
Известный политический деятель, представитель правых Филипп де Вилье обвинил главу МВД в том, что он "выстрелил полиции в спину" и отрекся от тех, кого обязан защищать. Правительство, по его мнению, идет на поводу у радикалов даже не из идеологических соображений, а из страха и неспособности действовать решительно. "Они воплощают в жизнь роман "Покорность" Мишеля Уэльбека", — отметил де Вилье.
Бывший депутат Национального собрания Марион Марешаль, племянница лидера партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, заявила: "Мне не нужно извиняться за то, что я белая, за то, что француженка, <...> не нужно извиняться за смерть афроамериканца в США и за случайную гибель Адамы Траоре во время задержания, которое — нужно напомнить — связано не с цветом его кожи, а с совершенными им преступными действиями".
Марешаль подчеркнула, что никогда никого не угнетала, не колонизировала и не захватывала в рабство — но и те, кто митингует, никогда не были рабами. Она осудила политику властей, идущих на поводу у левых и антирасистских движений, и призналась, что не никогда не преклонит колено, как обещал глава МВД.
В современных западных демократиях даже подозрение в расизме способно поставить крест на политической, да и любой карьере. Поэтому лишь немногие отваживаются назвать чернокожего преступника преступником.
© РИА Новости / Доминик Бутен / Перейти в фотобанкУчастники протеста против произвола полиции на одной из улиц в Париже
Участники протеста против произвола полиции на одной из улиц в Париже
© РИА Новости / Доминик Бутен
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Участники протеста против произвола полиции на одной из улиц в Париже
Вот и Марин Ле Пен, комментируя речь племянницы, заявила, что та попала в ловушку, поскольку о цвете кожи лучше не высказываться вовсе. Надо просто придерживаться принципов республики, которые отвергают любую дискриминацию и признают французское общество единым целым.
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Кристоф КастанерЖан-Люк МеланшонФилипп де ВильеМинистерство внутренних дел ФранцииНиццаСШАПарижВ мире
Популярные комментарии
Франция давно взяла курс на уничтожение коренной нации, запрет ее культуры и истории. Кончится тем,что белые будут жить в гетто и работать на цветных,А те как , в основном, не работали,так и не будут.
14 июня, 12:13
Vladidmir Kanygin
6800000
Бобики беспомощные.
14 июня, 12:01
Арсений Новиков
920000
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