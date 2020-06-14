всемирный день донора крови

В 2020 году темой кампании Всемирного дня донора крови является "Безопасная кровь спасает жизни", она проходит под лозунгом "Сдавать кровь во имя здорового мира". Среди целей, которые ставит кампания этого года: поблагодарить доноров, а также призвать стать донорами тех, кто еще не сдавал кровь; повысить уровень осведомленности о необходимости повышения доступности безопасной крови во всех случаях, когда она необходима для спасения жизней; продемонстрировать необходимость обеспечения всеобщего доступа к безопасному переливанию крови и т.д.