Ежегодно 14 июня во всем мире отмечается Всемирный день донора крови. Дата приурочена ко дню рождения австрийского врача и иммунолога Карла Ландштейнера (1868-1943), удостоенного в 1930 году Нобелевской премии по физиологии и медицине за открытие групп крови у человека.
Первый Всемирный день донора крови был проведен 14 июня 2004 года. Его успех способствовал принятию в 2005 году Всемирной ассамблеей здравоохранения резолюции, в соответствии с которой этот день стал отмечаться ежегодно.
Всемирный день донора крови призван привлечь внимание общественности к вопросу о потребностях человечества в безопасной крови и продуктах крови.
Переливание крови и продуктов крови позволяет ежегодно спасать миллионы человеческих жизней. Оно помогает продлить жизнь пациентов, страдающих от состояний, которые представляют угрозу для жизни, и является необходимым при проведении сложных медицинских и хирургических процедур. Кроме того, оно играет жизненно важную роль в области охраны здоровья матерей и детей и во время принятия чрезвычайных ответных мер в связи с антропогенными катастрофами и стихийными бедствиями.
В 2020 году темой кампании Всемирного дня донора крови является "Безопасная кровь спасает жизни", она проходит под лозунгом "Сдавать кровь во имя здорового мира". Среди целей, которые ставит кампания этого года: поблагодарить доноров, а также призвать стать донорами тех, кто еще не сдавал кровь; повысить уровень осведомленности о необходимости повышения доступности безопасной крови во всех случаях, когда она необходима для спасения жизней; продемонстрировать необходимость обеспечения всеобщего доступа к безопасному переливанию крови и т.д.
В 2020 году в связи с продолжающейся пандемией COVID-19 ВОЗ проведет глобальную кампанию в виртуальном формате.
Ежегодно в мире собирается около 117,4 миллиона донаций крови. Примерно половина из них приходится на страны с высоким уровнем дохода, где проживает 16% населения мира.
Надлежащие и надежные резервные запасы крови можно обеспечить на устойчивой основе регулярного, добровольного и безвозмездного донорства крови. Регулярные, добровольные и безвозмездные доноры крови являются также самой безопасной группой доноров, так как среди них отмечается самая низкая распространенность инфекций, передаваемых с кровью.
В настоящее время донорство является безвозмездным в 62 зарубежных странах мира (США, Великобритания, Швейцария, Испания и др.). Доноры не получают денежной компенсации за сдачу крови, в качестве поощрения организаторы им вручаются сувениры и легкие закуски.
Начиная с 2008 года министерством здравоохранения Российской Федерации и Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА России) в соответствии с ежегодно утверждаемыми постановлениями правительства Российской Федерации реализуется масштабная Программа развития массового добровольного донорства крови и ее компонентов.
В Программе задействовано 85 субъектов Российской Федерации. За время, прошедшее с начала ее реализации, удалось достигнуть полного удовлетворения медицинских учреждений каждого субъекта РФ в компонентах крови.
21 июля 2012 года президент РФ Владимир Путин подписал Федеральный закон "О донорстве крови и ее компонентов". Одним из главных нововведений закона стало создание единого банка данных крови и сдающих ее людей.
Закон предусматривает меры социальной поддержки для доноров, сдающих кровь безвозмездно, в том числе лиц, удостоенных званий "Почетный донор СССР" и "Почетный донор России". Основной акцент в законе – сдача крови на безвозмездной основе.
Число почетных доноров в России с каждым годом увеличивается: звание может получить любой россиянин, безвозмездно сдавший кровь 40 и более раз.
Почетные доноры ежегодно получают выплату в размере 14,5 тысячи рублей.
По данным исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), донорами крови уже становились 45% россиян. Чаще всего кровь сдают мужчины и жители городов-миллионников. Главными причинами отказа стать донором крови, по данным опроса, являются состояние здоровья (47%) и отсутствие времени (23%). По утверждению социологов, число россиян, ни разу не сдававших кровь, за 10 лет сократилась с 64% до 55%.
По данным Федерального медико-биологического агентства, возраст большинства доноров в России за последние 10-15 лет значительно снизился. Если в советский и постсоветский периоды, как правило, доноры были людьми старше 40 лет, то в настоящее время это лица в возрасте 25-35 лет.
Россия на сегодняшний день является одним из мировых лидеров по заготовке крови, за 2019 год 1,3 миллиона человек стали донорами крови и ее компонентов.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников