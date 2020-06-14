Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200614/1572789886.html
Всемирный день донора крови
2020-06-14T07:41
россия
всемирный день донора крови
справки
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/149229/68/1492296872_0:160:3072:1888_1200x0_80_0_0_68b7f960cf3957e74b07aca114406945.jpg
россия
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://ria.ru/20200614/1572789886.html?chat_room_id=1572789886
Новости
ru-RU
653
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/149229/68/1492296872_0:160:3072:1888_1200x0_80_0_0_68b7f960cf3957e74b07aca114406945.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/149229/68/1492296872_171:0:2902:2048_1200x0_80_0_0_f8574e936bd6292bbac4741ee9b47723.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/149229/68/1492296872_512:0:2560:2048_1200x0_80_0_0_4d552f106d4e6e560ecfe6759a5f9535.jpg
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, всемирный день донора крови, справки

Всемирный день донора крови

07:41 14.06.2020
653
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкДонор сдает кровь
Донор сдает кровь
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Ежегодно 14 июня во всем мире отмечается Всемирный день донора крови. Дата приурочена ко дню рождения австрийского врача и иммунолога Карла Ландштейнера (1868-1943), удостоенного в 1930 году Нобелевской премии по физиологии и медицине за открытие групп крови у человека.
Первый Всемирный день донора крови был проведен 14 июня 2004 года. Его успех способствовал принятию в 2005 году Всемирной ассамблеей здравоохранения резолюции, в соответствии с которой этот день стал отмечаться ежегодно.
Всемирный день донора крови призван привлечь внимание общественности к вопросу о потребностях человечества в безопасной крови и продуктах крови.
Переливание крови и продуктов крови позволяет ежегодно спасать миллионы человеческих жизней. Оно помогает продлить жизнь пациентов, страдающих от состояний, которые представляют угрозу для жизни, и является необходимым при проведении сложных медицинских и хирургических процедур. Кроме того, оно играет жизненно важную роль в области охраны здоровья матерей и детей и во время принятия чрезвычайных ответных мер в связи с антропогенными катастрофами и стихийными бедствиями.
В 2020 году темой кампании Всемирного дня донора крови является "Безопасная кровь спасает жизни", она проходит под лозунгом "Сдавать кровь во имя здорового мира". Среди целей, которые ставит кампания этого года: поблагодарить доноров, а также призвать стать донорами тех, кто еще не сдавал кровь; повысить уровень осведомленности о необходимости повышения доступности безопасной крови во всех случаях, когда она необходима для спасения жизней; продемонстрировать необходимость обеспечения всеобщего доступа к безопасному переливанию крови и т.д.
В 2020 году в связи с продолжающейся пандемией COVID-19 ВОЗ проведет глобальную кампанию в виртуальном формате.
Ежегодно в мире собирается около 117,4 миллиона донаций крови. Примерно половина из них приходится на страны с высоким уровнем дохода, где проживает 16% населения мира.
Надлежащие и надежные резервные запасы крови можно обеспечить на устойчивой основе регулярного, добровольного и безвозмездного донорства крови. Регулярные, добровольные и безвозмездные доноры крови являются также самой безопасной группой доноров, так как среди них отмечается самая низкая распространенность инфекций, передаваемых с кровью.
В настоящее время донорство является безвозмездным в 62 зарубежных странах мира (США, Великобритания, Швейцария, Испания и др.). Доноры не получают денежной компенсации за сдачу крови, в качестве поощрения организаторы им вручаются сувениры и легкие закуски.
Начиная с 2008 года министерством здравоохранения Российской Федерации и Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА России) в соответствии с ежегодно утверждаемыми постановлениями правительства Российской Федерации реализуется масштабная Программа развития массового добровольного донорства крови и ее компонентов.
В Программе задействовано 85 субъектов Российской Федерации. За время, прошедшее с начала ее реализации, удалось достигнуть полного удовлетворения медицинских учреждений каждого субъекта РФ в компонентах крови.
21 июля 2012 года президент РФ Владимир Путин подписал Федеральный закон "О донорстве крови и ее компонентов". Одним из главных нововведений закона стало создание единого банка данных крови и сдающих ее людей.
Закон предусматривает меры социальной поддержки для доноров, сдающих кровь безвозмездно, в том числе лиц, удостоенных званий "Почетный донор СССР" и "Почетный донор России". Основной акцент в законе – сдача крови на безвозмездной основе.
Число почетных доноров в России с каждым годом увеличивается: звание может получить любой россиянин, безвозмездно сдавший кровь 40 и более раз.
Почетные доноры ежегодно получают выплату в размере 14,5 тысячи рублей.
По данным исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), донорами крови уже становились 45% россиян. Чаще всего кровь сдают мужчины и жители городов-миллионников. Главными причинами отказа стать донором крови, по данным опроса, являются состояние здоровья (47%) и отсутствие времени (23%). По утверждению социологов, число россиян, ни разу не сдававших кровь, за 10 лет сократилась с 64% до 55%.
По данным Федерального медико-биологического агентства, возраст большинства доноров в России за последние 10-15 лет значительно снизился. Если в советский и постсоветский периоды, как правило, доноры были людьми старше 40 лет, то в настоящее время это лица в возрасте 25-35 лет.
Россия на сегодняшний день является одним из мировых лидеров по заготовке крови, за 2019 год 1,3 миллиона человек стали донорами крови и ее компонентов.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
010000
Обсудить 0
РоссияВсемирный день донора кровиСправки
Рекомендуем
Сотрудник мобильной бригады по дезинфекции проводит экспресс-обработку автомобиля каршеринга Яндекс. Драйв
В Ленинградской области снимут часть ограничений из-за коронавируса
Подписание Шенгенского соглашения, 19 июня 1990 года
Шенгенское соглашение
Жители Мадрида во время прогулки после ослабления мер по борьбе с распространением коронавируса в Испании
Суд приостановил дело против представителя правительства Испании
Аслан Бжания
Глава Абхазии Бжания поздравил Путина с Днем России
Медицинские работники проводят дезинфекцию на станции метро в Сеуле, Южная Корея
В Южной Корее за сутки зафиксировали 34 случая COVID-19
Заложники, удерживаемые группой чеченских боевиков в больнице города Буденновска, во время освобождения
Теракт в Буденновске (1995)
Процесс донации
Как пережили изоляцию станции крови и зачем нужно сдавать плазму
Сотрудники скорой помощи в Швейцарии
В Швейцарии выявили более 30 новых случаев COVID-19
Столица Южной Осетии город Цхинвал
День России отмечают в Южной Осетии как государственный праздник
Военнослужащие КНДР и Южной Кореи на территории пограничного пункта Пханмунджом
Южная Корея призвала КНДР соблюдать все существующие договоренности
Забор крови у донора в Москве
В Москве с начала года 45 тысяч человек стали донорами
Григорий Маслов
Журналист РИА Новости рассказал, почему стал донором
Разбитая витрина магазина Dolce and Gabbana в Нью-Йорке
"Вы покидаете США": распад страны, по сути, начался
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова рассказала об эмоциональных моментах на переговорах
Жители Сирии получили гуманитарную помощь от России
Российские военные привезли гуманитарную помощь в сирийский поселок
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:33Названы регионы — лидеры по уровню благосостояния семей
00:18В России начинают работу стойки с информацией о голосовании по поправкам
00:12В центре Москвы сняли ограничения движения из-за репетиции парада Победы
23:50В Карачаево-Черкесии оштрафовали участников акции против задержаний
23:49Воробьев рассказал о финансовых потерях Подмосковья из-за коронавируса
23:35В Атланте два человека погибли при стрельбе во время протестов
23:28Глава ассоциации фермеров Кубани погиб, спасая тонущего ребенка
23:10Во Франции число жертв коронавируса превысило 29,4 тысячи человек
23:07В Черногории прошли шествия в поддержку Сербской православной церкви
22:58В Москве умерли 53 пациента с коронавирусом
22:53Власти Афганистана предложили талибам повестку по переговорам
22:33В Турции число пострадавших при землетрясении возросло до 18 человек
22:33В Москве Центральный рынок проверят на соблюдение масочного режима
22:15В Москве оштрафовали 29 предприятий за несоблюдение правил по COVID-19
22:07Террористы обстреляли населенные пункты в трех сирийских провинциях
22:04Пушков высмеял заявление главы МИД Украины о "наступательной дипломатии"
22:00На востоке Москвы скорая насмерть сбила женщину
21:59В Иране произошло землетрясение магнитудой 5,1
21:51Число случаев коронавируса в мире превысило 7,6 миллиона
21:48Минздрав Белоруссии отметил положительную динамику в ситуации с COVID-19
Лента новостейМолния