Военные начали передислокацию техники для парада Победы в Москву

Танк Т-34-85 на военном параде на Красной площади, посвященном 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Военные начали передислокацию техники, которая примет участие в параде Победы, из подмосковного Военные начали передислокацию техники, которая примет участие в параде Победы, из подмосковного Алабино на временную площадку на улице Нижние Мневники в Москве , сообщает Минобороны РФ.

"Военная техника механизированной колонны, принимающая участие в параде Победы на Красной площади 24 июня 2020 года, начала передислокацию с тренировочной площадки в подмосковном Алабино на временную площадку в Москве, расположенную на улице Нижние Мневники в Северо-Западном округе столицы", - говорится в сообщении.

В министерстве рассказали, что колесная боевая техника выходит из Алабино на Минское шоссе, затем она пройдет по Можайскому шоссе, через Рублевское шоссе выйдет Осеннюю улицу, потом по улице Крылатская доедет до Нижних Мневников.

В состав колонны колесной техники входят автомобили "Тигр", защищенные автомобили "Тайфун-К" 4х4 с боевыми модулем дистанционного управления и "Тайфун- ВДВ ", бронетранспортеры БТР-82А , ракетные комплексы "Искандер-М", "Ярс", "БАЛ", зенитные ракетно-пушечные комплексы " Панцирь-С ", зенитные ракетные системы С-350 С-400 , машины обеспечения боевого дежурства МОБД и машина дистанционного разминирования МДР "Листва", реактивные системы залпового огня "Торнадо-С", тяжелые огнеметные системы ТОС-2, боевые машины системы дистанционного минирования ИСДМ, а также группа технического обеспечения.

В министерстве сообщили, что более 30 экипажей сопровождения военной автомобильной инспекции обеспечат безопасность движения по пути следования техники. Также, по информации министерства, для организации безопасности дорожного движения военной автомобильной инспекцией организована работа по взаимодействию с управлениями ГИБДД, ГУ МВД по Москве и Московской области

В Минобороны рассказали, что гусеничная техника будет доставлена железнодорожным транспортом на станцию "Пресня", после чего совершит марш своим ходом на парадную площадку на улице Нижние Мневники.