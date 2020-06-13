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Военные начали передислокацию техники для парада Победы в Москву
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московская область (подмосковье)
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бмд-4м, алабино, парад победы, панцирь-с1, т-34, москва, московская область (подмосковье), общество

Военные начали передислокацию техники для парада Победы в Москву

23:47 13.06.2020
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкТанк Т-34-85 на военном параде на Красной площади, посвященном 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Танк Т-34-85 на военном параде на Красной площади, посвященном 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Военные начали передислокацию техники, которая примет участие в параде Победы, из подмосковного Алабино на временную площадку на улице Нижние Мневники в Москве, сообщает Минобороны РФ.
"Военная техника механизированной колонны, принимающая участие в параде Победы на Красной площади 24 июня 2020 года, начала передислокацию с тренировочной площадки в подмосковном Алабино на временную площадку в Москве, расположенную на улице Нижние Мневники в Северо-Западном округе столицы", - говорится в сообщении.
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В министерстве рассказали, что колесная боевая техника выходит из Алабино на Минское шоссе, затем она пройдет по Можайскому шоссе, через Рублевское шоссе выйдет Осеннюю улицу, потом по улице Крылатская доедет до Нижних Мневников.
В состав колонны колесной техники входят автомобили "Тигр", защищенные автомобили "Тайфун-К" 4х4 с боевыми модулем дистанционного управления и "Тайфун-ВДВ", бронетранспортеры БТР-82А, ракетные комплексы "Искандер-М", "Ярс", "БАЛ", зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С", зенитные ракетные системы С-350 и С-400, машины обеспечения боевого дежурства МОБД и машина дистанционного разминирования МДР "Листва", реактивные системы залпового огня "Торнадо-С", тяжелые огнеметные системы ТОС-2, боевые машины системы дистанционного минирования ИСДМ, а также группа технического обеспечения.
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В министерстве сообщили, что более 30 экипажей сопровождения военной автомобильной инспекции обеспечат безопасность движения по пути следования техники. Также, по информации министерства, для организации безопасности дорожного движения военной автомобильной инспекцией организована работа по взаимодействию с управлениями ГИБДД, ГУ МВД по Москве и Московской области.
В Минобороны рассказали, что гусеничная техника будет доставлена железнодорожным транспортом на станцию "Пресня", после чего совершит марш своим ходом на парадную площадку на улице Нижние Мневники.
В военном ведомстве уточнили, что по железной дороге в Москву отправятся танки Т-34-85, САУ Су-100, Т-72Б3, Т-80БВМ и Т-90М, БМД-4М, БМД-МДМ, боевые машины пехоты БМП-2 с боевым отделением "Бережок", БМП "Курганец-25" с 57-мм боевым модулем, БМП "Армата" с боевым модулем "Кинжал", зенитные артиллерийские комплексы "Деривация-ПВО", зенитные ракетные комплексы "Бук-М3" и зенитные ракетные системы С-300В4, реактивные системы залпового огня "Торнадо-С", тяжелые огнеметные системы ТОС-1А и другая техника.
Всего будет передислоцировано более 400 единиц гусеничной, колесной военной техники, которая примет участие в параде Победы на Красной площади 24 июня, а также вспомогательной техники, перевозящей необходимое материально-техническое имущество.
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БМД-4МАлабиноПарад ПобедыПанцирь-С1Т-34МоскваМосковская область (Подмосковье)Общество
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