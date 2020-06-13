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Число погибших в ДТП под Нижним Новгородом выросло до четырех человек
2020-06-13T23:29
гибдд мвд рф
нижний новгород
балахнинский район
иваново
происшествия
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гибдд мвд рф, нижний новгород, балахнинский район, иваново, происшествия

Число погибших в ДТП под Нижним Новгородом выросло до четырех человек

23:29 13.06.2020
1498
© Максим БлиновМашина скорой помощи
Машина скорой помощи
© Максим Блинов
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 июн - РИА Новости. Получивший травмы при столкновении двух легковых автомобилей на трассе под Нижним Новгородом ребенок скончался в больнице, число жертв ДТП выросло до четырех, сообщает региональное управление ГИБДД.
Два автомобиля – Mazda и Lada Granta – столкнулись на 21-м километре трассы Шопша – Иваново – Нижний Новгород в Балахнинском районе в 20.20.
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"По предварительным данным, водитель автомобиля Lada выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с Mazda. В результате ДТП погибли водитель и пассажир Lada и водитель Mazda. Еще семь пассажиров получили ранения, в том числе двое детей. Один из пострадавших детей - мальчик 10 лет, пассажир автомобиля Mazda - от полученных травм скончался", - говорится в сообщении УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.
0001326
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ГИБДД МВД РФНижний НовгородБалахнинский районИвановоПроисшествия
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