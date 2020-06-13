Число погибших в ДТП под Нижним Новгородом выросло до четырех человек

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 июн - РИА Новости. Получивший травмы при столкновении двух легковых автомобилей на трассе под Нижним Новгородом ребенок скончался в больнице, число жертв ДТП выросло до четырех, сообщает региональное управление ГИБДД.
Два автомобиля – Mazda и Lada Granta – столкнулись на 21-м километре трассы Шопша – Иваново – Нижний Новгород в Балахнинском районе в 20.20.
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"По предварительным данным, водитель автомобиля Lada выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с Mazda. В результате ДТП погибли водитель и пассажир Lada и водитель Mazda. Еще семь пассажиров получили ранения, в том числе двое детей. Один из пострадавших детей - мальчик 10 лет, пассажир автомобиля Mazda - от полученных травм скончался", - говорится в сообщении УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.