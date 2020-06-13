https://ria.ru/20200613/1572897054.html
Во Флориде выявили свыше 2,5 тысячи новых случаев коронавируса
2020-06-13T23:24
2020-06-13T23:24
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
флорида
сша
в мире
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коронавирус covid-19, флорида, сша, в мире
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости.
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в штате Флорида
вновь достигло рекорда, за сутки зафиксировано свыше 2,5 тысячи зараженных, сообщает газета Miami Herald
со ссылкой на департамент здравоохранения штата.
Сообщается, что количество зафиксированных случаев заражения растет уже третьи сутки подряд. В субботу количество выявленных заразившихся превысило предыдущий рекорд на 679 и достигло 2581.
По данным газеты, число случаев заражения стало постепенно расти с середины мая, и, как отмечает издание, это нельзя списать лишь на увеличение числа проводимых тестов, так как оно иногда снижалось. Газета отмечает, что увеличение числа заболевших происходит на фоне открытия в штате баров, фитнес-центров, кинотеатров и других заведений. Сейчас, по данным газеты, в штате открыто практически все.
По данным университета Джонса Хопкинса, всего в США
зарегистрировали свыше 2 миллионов случаев заражения коронавирусом и более 114 тысяч смертельных случаев. Отмечается, что выздоровели более 547 тысяч человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.