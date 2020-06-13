Армия Хафтара намерена реорганизовать командный состав

КАИР, 13 июн – РИА Новости. Ливийская национальная армия (ЛНА) Халифы Хафтара приняла решение о реорганизации командного состава на фоне отступления её сил с ряда позиций в противостоянии с удерживающим Триполи Правительством национального согласия, об этом заявил официальный представитель армии Ахмед аль-Мисмари.
"Главное командование объявляет о реорганизации главных оперативных штабов ливийской армии и назначении офицеров, способных эффективно вести сражение, а также реагировать на изменение боевых условий", - говорится в заявлении спикера ЛНА.
Ранее ЛНА сообщала о передислокации за пределы Триполи для возобновления переговоров военного комитета (5+5). Однако, по словам официального представителя ЛНА Ахмеда аль-Мисмари, силы ПНС при поддержке турецких БПЛА начали наносить удары по армии во время ее передислокации.
В Ливии продолжается противостояние между Правительством национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа, которое контролирует Триполи и территории на западе страны, и Ливийской национальной армией под командованием Халифы Хафтара, уже более года пытающейся отбить столицу. Обе стороны конфликта заявляют, что противники получают помощь оружием и живой силой извне. В последние недели силы ПНС сообщали о значительных успехах в битве за Триполи и заявили о намерении развить успех, установив контроль над городом Сирт и другими территориями к востоку от столицы.