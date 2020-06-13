Армия Хафтара намерена реорганизовать командный состав

"Главное командование объявляет о реорганизации главных оперативных штабов ливийской армии и назначении офицеров, способных эффективно вести сражение, а также реагировать на изменение боевых условий", - говорится в заявлении спикера ЛНА.

Ранее ЛНА сообщала о передислокации за пределы Триполи для возобновления переговоров военного комитета (5+5). Однако, по словам официального представителя ЛНА Ахмеда аль-Мисмари, силы ПНС при поддержке турецких БПЛА начали наносить удары по армии во время ее передислокации.