Экс-полковник ФСИН рассказал о возможных условиях для Ефремова в колонии

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Полковник ФСИН в отставке Василий Макиенко заявил, что в случае обвинительного приговора Полковник ФСИН в отставке Василий Макиенко заявил, что в случае обвинительного приговора Михаил Ефремов , скорее всего, будет отбывать срок в колонии-поселении.

По его словам, большинство заключенных в них работает на территории исправительного учреждения. Зачастую это работа в поле в местных совхозах.

"Ефремова туда вряд ли отправят. И лес он пилить не будет. Человек же на пенсии. Он может быть библиотекарем. Сидеть, заполнять карточки, выдавать "Остров сокровищ" или "Трех мушкетеров" для чтения. Можно, конечно, вообще ничего не делать. Но от скуки ты сойдешь с ума", — заявил он в интервью "Комсомольской правде".

При этом Макиенко добавил, что заключенные здесь могут свободно тратить деньги, однако продажа алкоголя запрещена.

"А вот еду из ресторана вполне получится заказать. Вкусный стейк, шашлычок грузинский или салат "Цезарь". Все же оформляется по телефону или онлайн. А телефоны у заключенных есть в доступе", — отметил полковник.

Помимо этого, у Ефремова будет возможность пользоваться ноутбуком и выход в интернет, однако все средства связи приходится периодически сдавать. У заключенных также есть возможность смотреть телевизор.

Кроме того, у актера будет возможность сделать ремонт в общежитии, а спустя некоторое время — и вовсе поселиться в съемной квартире в городе. Однако ему все равно необходимо будет работать в колонии.

Ефремову не запретят видеться с женой и детьми, а в случае хорошего поведения он может выйти на свободу досрочно.