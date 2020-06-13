Во Франции число жертв коронавируса увеличилось на 24 человека

Согласно свежим данным, число смертей от коронавируса, зафиксированных в больницах, составляет 19 014. Что касается числа умерших от COVID-19 в социальных и медико-социальных учреждениях, то, по данным от 9 июня, оно составляет 10 384. Свежие данные по этому показателю ожидаются 16 июня.