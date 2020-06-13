https://ria.ru/20200613/1572896786.html
Во Франции число жертв коронавируса увеличилось на 24 человека
2020-06-13T23:04
2020-06-13T23:04
коронавирус covid-19
франция
в мире
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коронавирус covid-19, франция, в мире
ПАРИЖ, 13 июн - РИА Новости.
Жертвами коронавируса во Франции
стали 29 398 человек, в больницах за сутки умерли 24 пациента, свидетельствуют данные на сайте санитарного агентства Santé Publique
.
Накануне сообщалось о 29 374 умерших.
Согласно свежим данным, число смертей от коронавируса, зафиксированных в больницах, составляет 19 014. Что касается числа умерших от COVID-19 в социальных и медико-социальных учреждениях, то, по данным от 9 июня, оно составляет 10 384. Свежие данные по этому показателю ожидаются 16 июня.
В больницах с коронавирусом остаются 10 909 человек, из них 871 - в отделениях реанимации.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.