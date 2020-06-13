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Во Франции число жертв коронавируса увеличилось на 24 человека
2020-06-13T23:04
коронавирус covid-19
франция
в мире
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коронавирус covid-19, франция, в мире

Во Франции число жертв коронавируса увеличилось на 24 человека

23:04 13.06.2020
342
© AP Photo / Jean-Francois BadiasМедицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в городе Мюлуз, Франция
Медицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в городе Мюлуз, Франция
© AP Photo / Jean-Francois Badias
ПАРИЖ, 13 июн - РИА Новости. Жертвами коронавируса во Франции стали 29 398 человек, в больницах за сутки умерли 24 пациента, свидетельствуют данные на сайте санитарного агентства Santé Publique.
Накануне сообщалось о 29 374 умерших.
Согласно свежим данным, число смертей от коронавируса, зафиксированных в больницах, составляет 19 014. Что касается числа умерших от COVID-19 в социальных и медико-социальных учреждениях, то, по данным от 9 июня, оно составляет 10 384. Свежие данные по этому показателю ожидаются 16 июня.
В больницах с коронавирусом остаются 10 909 человек, из них 871 - в отделениях реанимации.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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8 февраля, 14:35Распространение нового коронавируса
Скорость распространения нового коронавируса
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Коронавирус COVID-19ФранцияВ мире
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