СК возбудил дело после гибели детей при пожаре в Костромской области

При пожаре в Боткинской больнице в Петербурге погиб пациент

При пожаре в Боткинской больнице в Петербурге погиб пациент

"По факту гибели двух детей в результате пожара частного дома в поселке Маяк Вохомского района Костромской области по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам)", - говорится в сообщении.