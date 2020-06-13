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СК возбудил дело после гибели детей при пожаре в Костромской области
2020-06-13T22:56
следственный комитет россии (ск рф)
костромская область
вохомский район
происшествия
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следственный комитет россии (ск рф), костромская область, вохомский район, происшествия

СК возбудил дело после гибели детей при пожаре в Костромской области

22:56 13.06.2020
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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ВОРОНЕЖ, 13 июн - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели двух детей при пожаре в частном доме в Костромской области, сообщает в субботу СУСК по региону.
Ранее следствие информировало, что пожар двухквартирном доме на улице Центральной поселка Маяк Вохомского района, где проживали две многодетные семьи, произошел утром 13 июня. По данным администрации области, в одной из семей родители и трое детей сумели спастись, но шестилетняя девочка и четырехлетний мальчик не успели покинуть горящий дом. СК начал проверку по факту трагедии.
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"По факту гибели двух детей в результате пожара частного дома в поселке Маяк Вохомского района Костромской области по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам)", - говорится в сообщении.
Причина пожара устанавливается.
"Многодетная семья, в которой воспитывались погибшие 6-летняя девочка и 4-летний мальчик, состояла на учете органах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Родители неоднократно привлекались к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей", - отмечает, в свою очередь, прокуратура Костромской области.
Надзорное ведомство проверит работу органов системы профилактики, выяснит условия жизни и воспитания детей в пострадавшей семье.
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