https://ria.ru/20200613/1572896674.html
СК возбудил дело после гибели детей при пожаре в Костромской области
2020-06-13T22:56
2020-06-13T22:56
следственный комитет россии (ск рф)
костромская область
вохомский район
происшествия
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следственный комитет россии (ск рф), костромская область, вохомский район, происшествия
ВОРОНЕЖ, 13 июн - РИА Новости.
Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели двух детей при пожаре в частном доме в Костромской области
, сообщает в субботу СУСК по региону.
Ранее следствие информировало, что пожар двухквартирном доме на улице Центральной поселка Маяк Вохомского района
, где проживали две многодетные семьи, произошел утром 13 июня. По данным администрации области, в одной из семей родители и трое детей сумели спастись, но шестилетняя девочка и четырехлетний мальчик не успели покинуть горящий дом. СК
начал проверку по факту трагедии.
"По факту гибели двух детей в результате пожара частного дома в поселке Маяк Вохомского района Костромской области по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам)", - говорится в сообщении.
Причина пожара устанавливается.
"Многодетная семья, в которой воспитывались погибшие 6-летняя девочка и 4-летний мальчик, состояла на учете органах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Родители неоднократно привлекались к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей", - отмечает, в свою очередь, прокуратура Костромской области.
Надзорное ведомство проверит работу органов системы профилактики, выяснит условия жизни и воспитания детей в пострадавшей семье.