Сотрудники резиденций Нетаньяху и Ривлина заразились коронавирусом

"Во время шаббата канцелярия президента была проинформирована о том, что один из ее сотрудников получил положительный результат теста на коронавирус", - говорится в сообщении канцелярии президента страны. Президенту Ривлину 80 лет.

В сообщении отмечается, что другие сотрудники резиденции, которые контактировали с зараженными, уже сдали анализ на COVID-19, у них заболевания не выявлено. Тест, который сделал премьер-министр, тоже дал отрицательный результат. Необходимости проходить карантин у премьер-министра нет, так как он не вступал в непосредственный контакт с заболевшими.