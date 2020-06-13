https://ria.ru/20200613/1572896633.html
Сотрудники резиденций Нетаньяху и Ривлина заразились коронавирусом
2020-06-13T22:44
2020-06-13T23:29
распространение нового коронавируса
реувен ривлин
биньямин нетаньяху
израиль
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/18/1571907003_0:0:3072:1728_1200x0_80_0_0_f56f4faa42d22903d1028edf2906fc56.jpg
https://ria.ru/20200604/1572439221.html
израиль
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
2020
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
https://ria.ru/20200613/1572896633.html?chat_room_id=1572896633
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/18/1571907003_0:0:3072:1728_1200x0_80_0_0_f56f4faa42d22903d1028edf2906fc56.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/18/1571907003_0:0:2732:2048_1200x0_80_0_0_912c78301707712c14cb58fb70b31a03.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/18/1571907003_216:0:2264:2048_1200x0_80_0_0_9ef07360c9e7841a38a6b12285150d56.jpg
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
реувен ривлин, биньямин нетаньяху, израиль, в мире
ТЕЛЬ-АВИВ, 13 июн - РИА Новости.
Сотрудник резиденции президента Израиля Реувена Ривлина
и три охранника офиса премьер-министра Биньямина Нетаньяху
заразились коронавирусом
, при этом ни президент, ни премьер-министр не обязаны соблюдать карантин.
"Во время шаббата канцелярия президента была проинформирована о том, что один из ее сотрудников получил положительный результат теста на коронавирус", - говорится в сообщении канцелярии президента страны. Президенту Ривлину 80 лет.
"В соответствии с инструкциями министерства здравоохранения, президент Ривлин не обязан самоизолироваться на данном этапе", - отметила канцелярия. Сотрудники минздрава ведут эпидемиологическое расследование. Рабочий график 80-летнего президента на воскресенье будет изменен.
В субботу вечером также стало известно, что трое охранников резиденции премьера Нетаньяху заражены коронавирусом. Об этом сообщило армейское радио Галей ЦАХАЛ
.
В сообщении отмечается, что другие сотрудники резиденции, которые контактировали с зараженными, уже сдали анализ на COVID-19, у них заболевания не выявлено. Тест, который сделал премьер-министр, тоже дал отрицательный результат. Необходимости проходить карантин у премьер-министра нет, так как он не вступал в непосредственный контакт с заболевшими.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.