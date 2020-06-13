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Сотрудники резиденций Нетаньяху и Ривлина заразились коронавирусом
2020-06-13T23:29
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Сотрудники резиденций Нетаньяху и Ривлина заразились коронавирусом

22:44 13.06.2020 (обновлено: 23:29 13.06.2020)
334
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПремьер-министр Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Биньямин Нетаньяху
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Премьер-министр Биньямин Нетаньяху . Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 13 июн - РИА Новости. Сотрудник резиденции президента Израиля Реувена Ривлина и три охранника офиса премьер-министра Биньямина Нетаньяху заразились коронавирусом, при этом ни президент, ни премьер-министр не обязаны соблюдать карантин.
"Во время шаббата канцелярия президента была проинформирована о том, что один из ее сотрудников получил положительный результат теста на коронавирус", - говорится в сообщении канцелярии президента страны. Президенту Ривлину 80 лет.
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"В соответствии с инструкциями министерства здравоохранения, президент Ривлин не обязан самоизолироваться на данном этапе", - отметила канцелярия. Сотрудники минздрава ведут эпидемиологическое расследование. Рабочий график 80-летнего президента на воскресенье будет изменен.
В субботу вечером также стало известно, что трое охранников резиденции премьера Нетаньяху заражены коронавирусом. Об этом сообщило армейское радио Галей ЦАХАЛ.
В сообщении отмечается, что другие сотрудники резиденции, которые контактировали с зараженными, уже сдали анализ на COVID-19, у них заболевания не выявлено. Тест, который сделал премьер-министр, тоже дал отрицательный результат. Необходимости проходить карантин у премьер-министра нет, так как он не вступал в непосредственный контакт с заболевшими.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаРеувен РивлинБиньямин НетаньяхуИзраильВ мире
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