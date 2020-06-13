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В Узбекистане число случаев коронавируса достигло 4966
2020-06-13T22:36
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, ташкент, узбекистан, в мире

В Узбекистане число случаев коронавируса достигло 4966

22:36 13.06.2020
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© Sputnik / Дильшода РахматоваКонтейнерная зона в Узбекистане
Контейнерная зона в Узбекистане
© Sputnik / Дильшода Рахматова
ТАШКЕНТ, 13 июн - РИА Новости. Число инфицированных коронавирусом в Узбекистане увеличилось еще на 65 и достигло 4966, сообщила в субботу пресс-служба министерства здравоохранения страны.
В Узбекистане 15 марта выявили первый в республике случай COVID-19. К утру субботы число зарегистрированных случаев выросло до 4901, 19 пациентов скончались, 3758 выздоровели.
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"По состоянию на 13 июня 2020 года 23.00 (21.00 мск) в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 4966", - говорится в сообщении в Telegram-канале минздрава. В субботу всего было зафиксировано 97 новых случаев COVID-19, в пятницу – 128, в четверг – 118.
По данным минздрава, общее число выздоровевших после коронавируса в Узбекистане возросло до 3874. В субботу из больниц были выписаны 116 человек, в пятницу – 121, в четверг – 103. Сейчас на лечении находятся 1073 пациента с COVID-19, в том числе 12 - в тяжелом состоянии, двое - в крайне тяжелом.
Власти страны продлили карантинные мероприятия в республике до 15 июня. Но в благополучных регионах с 1 июня открыли санатории, спортивные клубы, разрешены свадьбы и торжества в домашних условиях. Условия карантина начали смягчать еще в конце апреля: населению разрешили прогулки рядом с домом, а также ослабили ограничения по использованию личного автотранспорта.
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С 15 мая возобновилась работа парков, музеев и стадионов. С 18 мая восстановилось транспортное пассажирское сообщение между Ташкентом и регионами страны. С 8 июня вновь открылись мечети, церкви и другие религиозные организации, возобновилась работа городских и пригородных автобусов в регионах, где ситуация с коронавирусом стабильна.
С 8 мая по всей стране действует карантинный режим с разграничением в зависимости от распространения к COVID-19: все регионы поделены на "зоны" - "красную", самую опасную, "желтую" и "зеленую", свободную от вируса.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19ТашкентУзбекистанВ мире
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