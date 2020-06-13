https://ria.ru/20200613/1572896169.html
Адвокат рассказал, почему семья Захарова не приняла извинения Ефремова
2020-06-13T22:15
2020-06-13T22:35
дтп с участием михаила ефремова
александр добровинский
михаил ефремов
происшествия
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Yar S
Провокация о сообщениях с компенсацией скорее исходит от самого адвоката, который озвучил сумму, на которой сломается он сам...
37
Naum Vygodsky
"Экспертиза обнаружила в крови Ефремова следы алкоголя и наркотиков." - уже "следы" алкоголя, вы заметили?
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дтп с участием михаила ефремова, александр добровинский, михаил ефремов, происшествия
МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Александр Добровинский
, адвокат семьи Сергея Захарова, рассказал о реакции родных погибшего на извинения актера Михаила Ефремова
после смертельного ДТП.
Юрист напомнил, что ранее они отказались от материальной помощи артиста и не приняли его извинений.
"Вы знаете, Сергей бы не понял и не разрешил. Не возьмем никогда никакую сумму", — процитировал он слова брата Захарова в эфире "Соловьев Live".
Адвокат подчеркнул, что семья хочет, чтобы дело расследовалось по закону, и примет решение суда.
Добровинский заявил, что родные Захарова страдают от негатива, который сейчас распространяется в соцсетях в их отношении.
По словам юриста, семью также покоробило, что Ефремов сначала опубликовал обращение, но не попытался связаться с ними лично. Адвокат также назвал провокацией сообщения, что семье предложат компенсацию в 100 миллионов рублей, после чего они "сломаются".
"Не думаю, что они сломаются. <…> Я слышу такие слова от них, что редко услышишь от других", — заявил Добровинский.
ДТП с участием Ефремова
В понедельник вечером Ефремов на Jeep Grand Cherokee врезался в фургон Lada, выехав на встречную полосу на Смоленской площади. За рулем отечественной машины был 57-летний Сергей Захаров. Он получил черепно-мозговую травму и скончался на следующее утро.
Экспертиза обнаружила в крови Ефремова следы алкоголя и наркотиков. Теперь ему грозит до 12 лет лишения свободы.