Адвокат рассказал, почему семья Захарова не приняла извинения Ефремова

Актёр Михаил Ефремов во время избрания меры пресечения в Таганском суде Москвы

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Александр Добровинский , адвокат семьи Сергея Захарова, рассказал о реакции родных погибшего на извинения актера Михаила Ефремова после смертельного ДТП.

Юрист напомнил, что ранее они отказались от материальной помощи артиста и не приняли его извинений.

"Вы знаете, Сергей бы не понял и не разрешил. Не возьмем никогда никакую сумму", — процитировал он слова брата Захарова в эфире "Соловьев Live".

Адвокат подчеркнул, что семья хочет, чтобы дело расследовалось по закону, и примет решение суда.

Добровинский заявил, что родные Захарова страдают от негатива, который сейчас распространяется в соцсетях в их отношении.

По словам юриста, семью также покоробило, что Ефремов сначала опубликовал обращение, но не попытался связаться с ними лично. Адвокат также назвал провокацией сообщения, что семье предложат компенсацию в 100 миллионов рублей, после чего они "сломаются".

"Не думаю, что они сломаются. <…> Я слышу такие слова от них, что редко услышишь от других", — заявил Добровинский.

ДТП с участием Ефремова

В понедельник вечером Ефремов на Jeep Grand Cherokee врезался в фургон Lada, выехав на встречную полосу на Смоленской площади. За рулем отечественной машины был 57-летний Сергей Захаров. Он получил черепно-мозговую травму и скончался на следующее утро.