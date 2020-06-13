https://ria.ru/20200613/1572895819.html
В Новосибирской области от удара молнией погиб второй человек за сутки
2020-06-13T21:48
2020-06-13T21:48
новосибирская область
происшествия
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новосибирская область, происшествия
НОВОСИБИРСК, 13 июн – РИА Новости.
Второй человек за последние сутки в Новосибирской области
скончался от удара молнией, сообщила РИА Новости представитель следственного управления СК
РФ по Новосибирской области Анастасия Кулешова.
"Тринадцатого июня около 22.00 (18.00 мск) в следственные органы поступило сообщение о том, что в Колыванском районе Новосибирской области, вблизи бывшей деревни Кольцовка, от удара молнией погиб мужчина, 1972 года рождения, житель города Новосибирска, приехавший с друзьями на рыбалку", - сообщила собеседница агентства.
Коченевский межрайонный следственный отдел начал доследственную проверку. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Как сообщалось ранее, 13 июня от удара молнией в рабочем поселке Коченево погиб 25-летний мужчина. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.