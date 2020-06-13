В Нижегородской области при ДТП погибли три человека

Молниеносная реакция: как очевидец ДТП спас выпавшего из машины ребенка Водитель-очевидец аварии схватил мальчика, выпавшего из салона автомобиля, попавшего в ДТП при совершении разворота. Ребенок чуть не угодил под колеса крутящегося автомобиля отца, который потерял сознание в момент столкновения со встречной машиной. В автомобиле с ребенком не было детского кресла.