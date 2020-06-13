В Нижегородской области при ДТП погибли три человека

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 июн - РИА Новости. Два легковых автомобиля столкнулись на трассе под Нижним Новгородом, три человека погибли, еще семеро, в том числе двое детей, ранены, сообщили РИА Новости в региональном управлении ГИБДД.
ДТП произошло на 21-м километре трассы Шопша – Иваново – Нижний Новгород в Балахнинском районе в 20.20.
"Столкнулись два автомобиля – Mazda и Lada Granta, в которых в общей сложности находились 10 человек. В результате погибли три человека, все взрослые. Пострадали еще семь человек, в том числе двое детей. По предварительным данным, причиной ДТП стал выезд одной из машин на встречную полосу", - рассказали в пресс-службе ГИБДД Нижегородской области.
На месте работают сотрудники ГИБДД, выясняются обстоятельства произошедшего.
По информации регионального управления МЧС, один ребенок отправлен в лечебное учреждение.
10 июня, 13:49Молниеносная реакция: как очевидец ДТП спас выпавшего из машины ребенкаВодитель-очевидец аварии схватил мальчика, выпавшего из салона автомобиля, попавшего в ДТП при совершении разворота. Ребенок чуть не угодил под колеса крутящегося автомобиля отца, который потерял сознание в момент столкновения со встречной машиной. В автомобиле с ребенком не было детского кресла.