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В Нижегородской области при ДТП погибли три человека
2020-06-13T21:52
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
балахнинский район
иваново
нижегородская область
нижний новгород
происшествия
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), балахнинский район, иваново, нижегородская область, нижний новгород, происшествия

В Нижегородской области при ДТП погибли три человека

21:46 13.06.2020 (обновлено: 21:52 13.06.2020)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 июн - РИА Новости. Два легковых автомобиля столкнулись на трассе под Нижним Новгородом, три человека погибли, еще семеро, в том числе двое детей, ранены, сообщили РИА Новости в региональном управлении ГИБДД.
ДТП произошло на 21-м километре трассы Шопша – Иваново – Нижний Новгород в Балахнинском районе в 20.20.
"Столкнулись два автомобиля – Mazda и Lada Granta, в которых в общей сложности находились 10 человек. В результате погибли три человека, все взрослые. Пострадали еще семь человек, в том числе двое детей. По предварительным данным, причиной ДТП стал выезд одной из машин на встречную полосу", - рассказали в пресс-службе ГИБДД Нижегородской области.
На месте работают сотрудники ГИБДД, выясняются обстоятельства произошедшего.
По информации регионального управления МЧС, один ребенок отправлен в лечебное учреждение.
Молниеносная реакция: как очевидец ДТП спас выпавшего из машины ребенка
10 июня, 13:49
Молниеносная реакция: как очевидец ДТП спас выпавшего из машины ребенкаВодитель-очевидец аварии схватил мальчика, выпавшего из салона автомобиля, попавшего в ДТП при совершении разворота. Ребенок чуть не угодил под колеса крутящегося автомобиля отца, который потерял сознание в момент столкновения со встречной машиной. В автомобиле с ребенком не было детского кресла.
0101013
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Балахнинский районИвановоНижегородская областьНижний НовгородПроисшествия
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