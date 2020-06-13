СМИ сообщили об обстреле американской базы в Ираке

КАИР, 13 июн – РИА Новости. Реактивный снаряд упал на авиабазе Таджи в Ираке, на которой располагаются силы коалиции во главе с США, сообщает телеканал "Аль-Арабия".
"Ракета упала на базе Таджи в Ираке, на которой находятся военные США", - говорится в срочном сообщении канала.
Данные о жертвах и материальном уроне, который мог быть нанесен в ходе ракетного удара, пока не приводятся.
В марте более 15 небольших ракет упали на территории базы Таджи. Самодельная пусковая установка находилась на грузовике в нескольких километрах от базы. Ранее сообщалось, что жертвами нападения стали трое военнослужащих коалиции, еще 12 получили ранения.
После этого США нанесли точечные удары по пяти складам с оружием шиитской группировки "Катаиб Хезболлах" в Ираке. Службы безопасности Ирака сообщили, что шесть человек погибли в результате авиаударов американских ВВС по нескольким объектам в Ираке, в том числе строящемуся аэропорту города Кербела. Иракские ВС осудили атаку ВВС США, отметив, что она "нарушает принцип сотрудничества". Ранее иранский МИД выразил протест США в связи заявлениями Вашингтона о том, что за атаку на базу западной коалиции в Ираке несёт ответственность Тегеран.