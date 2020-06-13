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СМИ сообщили об обстреле американской базы в Ираке
2020-06-13T21:29
ирак
сша
в мире
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ирак, сша, в мире

СМИ сообщили об обстреле американской базы в Ираке

21:29 13.06.2020
1164
© Фото : Staff Sgt. Eunique StevensАмериканские военные во время посадки в самолет на авиабазе в Киркуке, Ирак
Американские военные во время посадки в самолет на авиабазе в Киркуке, Ирак
© Фото : Staff Sgt. Eunique Stevens
КАИР, 13 июн – РИА Новости. Реактивный снаряд упал на авиабазе Таджи в Ираке, на которой располагаются силы коалиции во главе с США, сообщает телеканал "Аль-Арабия".
"Ракета упала на базе Таджи в Ираке, на которой находятся военные США", - говорится в срочном сообщении канала.
Американские военные, отправляющиеся в район операций Центрального командования США из Форт-Брэгг, Северная Каролина
18 мая, 08:00
"Ждите крупного обострения": куда войска США устремились из Ирака
Данные о жертвах и материальном уроне, который мог быть нанесен в ходе ракетного удара, пока не приводятся.
В марте более 15 небольших ракет упали на территории базы Таджи. Самодельная пусковая установка находилась на грузовике в нескольких километрах от базы. Ранее сообщалось, что жертвами нападения стали трое военнослужащих коалиции, еще 12 получили ранения.
После этого США нанесли точечные удары по пяти складам с оружием шиитской группировки "Катаиб Хезболлах" в Ираке. Службы безопасности Ирака сообщили, что шесть человек погибли в результате авиаударов американских ВВС по нескольким объектам в Ираке, в том числе строящемуся аэропорту города Кербела. Иракские ВС осудили атаку ВВС США, отметив, что она "нарушает принцип сотрудничества". Ранее иранский МИД выразил протест США в связи заявлениями Вашингтона о том, что за атаку на базу западной коалиции в Ираке несёт ответственность Тегеран.
Военно-транспортный самолет ВВС США C-130J Hercules
8 июня, 23:59
В Ираке американский военный самолет выкатился за пределы ВПП
4420004
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