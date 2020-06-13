СМИ сообщили об обстреле американской базы в Ираке

Американские военные во время посадки в самолет на авиабазе в Киркуке, Ирак

КАИР, 13 июн – РИА Новости. Реактивный снаряд упал на авиабазе Таджи в Реактивный снаряд упал на авиабазе Таджи в Ираке , на которой располагаются силы коалиции во главе с США , сообщает телеканал " Аль-Арабия ".

"Ракета упала на базе Таджи в Ираке, на которой находятся военные США", - говорится в срочном сообщении канала.

Данные о жертвах и материальном уроне, который мог быть нанесен в ходе ракетного удара, пока не приводятся.

В марте более 15 небольших ракет упали на территории базы Таджи. Самодельная пусковая установка находилась на грузовике в нескольких километрах от базы. Ранее сообщалось, что жертвами нападения стали трое военнослужащих коалиции, еще 12 получили ранения.