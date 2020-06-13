С 1 июля в России повысят пенсии некоторым пенсионерам

МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. С 1 июля пенсионерам, являющимся опекунами или попечителями несовершеннолетних, начнут индексировать выплаты.

Госдума приняла этот закон в марте, его инициировали спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, лидер фракции "Единая Россия" Сергей Неверов и первый зампред фракции Андрей Исаев.

Как пояснил Неверов, ранее по законодательству такая категория пенсионеров получала вознаграждение в размере порядка трех-четырех тысяч рублей, из-за чего эти люди попадали в категорию работающих пенсионеров. В связи с этим индексация их пенсий не производилась.