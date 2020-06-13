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С 1 июля в России повысят пенсии некоторым пенсионерам
2020-06-13T22:30
россия
андрей исаев
пенсионный фонд рф
госдума рф
единая россия
сергей неверов
общество
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россия, андрей исаев, пенсионный фонд рф, госдума рф, единая россия, сергей неверов, общество

С 1 июля в России повысят пенсии некоторым пенсионерам

21:15 13.06.2020 (обновлено: 22:30 13.06.2020)
39271
© РИА Новости / Александр КряжевВыплата пенсии в одном из отделений "Почты России"
Выплата пенсии в одном из отделений Почты России
© РИА Новости / Александр Кряжев
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. С 1 июля пенсионерам, являющимся опекунами или попечителями несовершеннолетних, начнут индексировать выплаты.
Госдума приняла этот закон в марте, его инициировали спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, лидер фракции "Единая Россия" Сергей Неверов и первый зампред фракции Андрей Исаев.
Как пояснил Неверов, ранее по законодательству такая категория пенсионеров получала вознаграждение в размере порядка трех-четырех тысяч рублей, из-за чего эти люди попадали в категорию работающих пенсионеров. В связи с этим индексация их пенсий не производилась.
Как сообщили в Пенсионном фонде, расходы на возобновление индексации выплат до конца года составят 720 миллионов рублей. До 15 июня отделения ПФР актуализируют списки пенсионеров-опекунов, а до 24 июня сформируют необходимые доставочные документы для почтовых и кредитных организаций.
Выдача пенсии
6 июня, 01:36
В ПФР предупредили о мошенничестве с "перерасчетом пенсий"
19631360
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РоссияАндрей ИсаевПенсионный фонд РФГосдума РФЕдиная РоссияСергей НеверовОбщество
Популярные комментарии
Это давление на избирателя с использованием админресурса. Это использование бюджетных денег в избирательной компании.
13 июня, 23:02
мкмария каныгина
1110002
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