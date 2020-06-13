https://ria.ru/20200613/1572895287.html
С 1 июля в России повысят пенсии некоторым пенсионерам
2020-06-13T21:15
2020-06-13T22:30
россия
андрей исаев
пенсионный фонд рф
госдума рф
единая россия
сергей неверов
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/154951/45/1549514579_0:387:2954:2048_1200x0_80_0_0_93f1ceba1f3e7460bbaec9274615d301.jpg
https://ria.ru/20200606/1572550462.html
мария каныгина
Это давление на избирателя с использованием админресурса. Это использование бюджетных денег в избирательной компании.
14
2
россия
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
2020
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
https://ria.ru/20200613/1572895287.html?chat_room_id=1572895287
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/154951/45/1549514579_0:387:2954:2048_1200x0_80_0_0_93f1ceba1f3e7460bbaec9274615d301.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/154951/45/1549514579_9:0:2740:2048_1200x0_80_0_0_d32e5b72accf7490401260d2f0228d58.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/154951/45/1549514579_350:0:2398:2048_1200x0_80_0_0_43143d3f81af47f59c262ea499854647.jpg
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
россия, андрей исаев, пенсионный фонд рф, госдума рф, единая россия, сергей неверов, общество
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. С 1 июля пенсионерам, являющимся опекунами или попечителями несовершеннолетних, начнут индексировать выплаты.
Госдума приняла этот закон в марте, его инициировали спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, лидер фракции "Единая Россия" Сергей Неверов и первый зампред фракции Андрей Исаев.
Как пояснил Неверов, ранее по законодательству такая категория пенсионеров получала вознаграждение в размере порядка трех-четырех тысяч рублей, из-за чего эти люди попадали в категорию работающих пенсионеров. В связи с этим индексация их пенсий не производилась.
Как сообщили в Пенсионном фонде, расходы на возобновление индексации выплат до конца года составят 720 миллионов рублей. До 15 июня отделения ПФР актуализируют списки пенсионеров-опекунов, а до 24 июня сформируют необходимые доставочные документы для почтовых и кредитных организаций.