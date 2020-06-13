https://ria.ru/20200613/1572895127.html
Число выявленных случаев коронавируса в Израиле приблизилось к 19 тысячам
2020-06-13T21:08
2020-06-13T21:08
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
израиль
в мире
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коронавирус covid-19, израиль, в мире
ТЕЛЬ-АВИВ, 13 июн - РИА Новости.
Число выявленных случаев заражения коронавирусом
в Израиле
выросло на 181 с вечера пятницы и составило в субботу вечером 18 972, никто из пациентов за сутки с таким диагнозом не скончался, количество жертв по-прежнему 300, сообщило министерство здравоохранения страны.
По данным минздрава, на данный момент в стране коронавирусом заражены 3315 человек, состояние 35 пациентов с таким диагнозом оценивается как тяжелое.
При этом 15 357 пациентов выздоровели, сообщает ведомство.
В пятницу правительство Израиля утвердило новые поправки к режиму чрезвычайной ситуации, разрешающие с воскресенья, 14 июня, проведение свадеб и религиозных церемоний в закрытых помещениях с участием до 250 человек при условии, что на каждого присутствующего приходится не менее 2 квадратных метров площади.
В Израиле в конце мая вновь начался рост выявленных случаев заболевания, преимущественно в школах. Десятки школ в стране закрыты на карантин.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.