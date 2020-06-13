Число выявленных случаев коронавируса в Израиле приблизилось к 19 тысячам

По данным минздрава, на данный момент в стране коронавирусом заражены 3315 человек, состояние 35 пациентов с таким диагнозом оценивается как тяжелое.

В пятницу правительство Израиля утвердило новые поправки к режиму чрезвычайной ситуации, разрешающие с воскресенья, 14 июня, проведение свадеб и религиозных церемоний в закрытых помещениях с участием до 250 человек при условии, что на каждого присутствующего приходится не менее 2 квадратных метров площади.