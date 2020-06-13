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Посол России в США прокомментировал ситуацию с договором СНВ-3
2020-06-13T20:51
россия
договор снв-3
анатолий антонов
китай
сша
в мире
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россия, договор снв-3, анатолий антонов, китай, сша, в мире

Посол России в США прокомментировал ситуацию с договором СНВ-3

20:51 13.06.2020
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© РИА Новости / Михаил ТургиевЧрезвычайный и полномочный посол РФ в США Анатолий Антонов
Чрезвычайный и полномочный посол РФ в США Анатолий Антонов
© РИА Новости / Михаил Тургиев
ИРКУТСК, 13 июн - РИА Новости. Россия, как ответственная ядерная держава с предсказуемой внешней политикой, сможет "спокойно прожить" без Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), срок действия которого заканчивается через несколько месяцев, но продолжит бороться за его сохранение, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.
"Мы хотим определиться, в каком направлении Соединенные Штаты собираются двигаться в стратегической области. Мы видим, что архитектуры безопасности, соглашений по контролю вооружений сегодня практически нет. Остается исключительно ДСНВ, жить которому остается несколько месяцев. Говорю достаточно пессимистично, потому что пока никаких позитивных сигналов в этом отношении я не просматриваю", - сказал Антонов в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.
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"Это не значит, что мы не будем бороться за сохранение этого механизма, но это и значит то, что мы должны спокойно воспринимать действия США, и мы прекрасно тоже можем прожить без СНВ, поскольку Россия - ответственное ядерное государство, которое проводит предсказуемую внешнюю политику в этой области", - подчеркнул российский посол.
Договор СНВ-3 о сокращении стратегических вооружений истекает в 2021 году, и США заявляют, что для его продления он должен включать Китай и целый ряд систем вооружений, которые ранее в договор не входили.
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РоссияДоговор СНВ-3Анатолий АнтоновКитайСШАВ мире
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