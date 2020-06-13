Посол России в США прокомментировал ситуацию с договором СНВ-3

"Это не значит, что мы не будем бороться за сохранение этого механизма, но это и значит то, что мы должны спокойно воспринимать действия США, и мы прекрасно тоже можем прожить без СНВ, поскольку Россия - ответственное ядерное государство, которое проводит предсказуемую внешнюю политику в этой области", - подчеркнул российский посол.