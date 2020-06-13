Посол России в США прокомментировал ситуацию с договором СНВ-3

ИРКУТСК, 13 июн - РИА Новости. Россия, как ответственная ядерная держава с предсказуемой внешней политикой, сможет "спокойно прожить" без Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), срок действия которого заканчивается через несколько месяцев, но продолжит бороться за его сохранение, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.
"Мы хотим определиться, в каком направлении Соединенные Штаты собираются двигаться в стратегической области. Мы видим, что архитектуры безопасности, соглашений по контролю вооружений сегодня практически нет. Остается исключительно ДСНВ, жить которому остается несколько месяцев. Говорю достаточно пессимистично, потому что пока никаких позитивных сигналов в этом отношении я не просматриваю", - сказал Антонов в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.
"Это не значит, что мы не будем бороться за сохранение этого механизма, но это и значит то, что мы должны спокойно воспринимать действия США, и мы прекрасно тоже можем прожить без СНВ, поскольку Россия - ответственное ядерное государство, которое проводит предсказуемую внешнюю политику в этой области", - подчеркнул российский посол.
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