https://ria.ru/20200613/1572894680.html
В Пензенской области умерла пожилая пациентка с COVID-19
2020-06-13T20:42
2020-06-13T20:42
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
пензенская область
общество
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, пензенская область, общество
САРАТОВ, 13 июн - РИА Новости.
Пожилая пациентка с коронавирусной инфекцией
скончалась в Пензенской области
, общее число умерших в регионе превысило 30 человек, сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.
Всего в области лабораторно подтверждено 3634 случая коронавируса. К 13 июня скончались 30 человек с COVID-19, включая гражданина Казахстана.
"Зарегистрирована еще одна смерть от COVID-19. Женщина 1931 года рождения… Причина смерти - коронавирусная инфекция, осложнение - пневмония", - написала Черемушкина в своем Telegram-канале.
Она уточнила, что у пациентки имелся ряд сопутствующих заболеваний, в том числе хроническая ишемическая болезнь сердца, хроническая обструктивная болезнь легких, пневмосклероз, нефросклероз, атеросклеротический кардиосклероз, атеросклероз аорты и артерий.
Черемушкина добавила, что медики в субботу выписали после лечения коронавируса 37 пациентов, а общее число выздоровевших возросло до 2887.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.