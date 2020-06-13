В Париже задержали 26 участников акции против расизма

МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Полиция Парижа задержала 26 человек, участвовавших в несогласованной акции протеста против расизма и полицейского насилия.
"К 19.00 по местному времени (20.00 мск) силы правопорядка произвели 26 задержаний", - сообщается в Twitter префектуры полиции.
Точных причин для задержания префектура на назвала.
Ранее телеканал BFMTV со ссылкой на полицию сообщил, что в акции принимали участие около 15 тысяч человек.
По городам США, а затем и по ряду стран мира прокатилась волна протестов и беспорядков против полицейского насилия и расизма после гибели в Миннеаполисе при задержании полицией афроамериканца Джорджа Флойда.
В Париже и других французских городах также прошло несколько акций против расизма и полицейского насилия, в частности, 2 июня на улицы столицы Франции вышло, по оценкам правоохранителей, около 20 тысяч человек. На акциях в Париже вспоминают не только Флойда, но и 24-летнего чернокожего Адаму Траоре, который летом 2016 года скончался во время перевозки до отделения полиции, которой предшествовала стычка с правоохранителями. Родственники Траоре полагают, что молодой человек был убит полицейскими. Нынешняя волна протестов вызвана, в том числе, требованием справедливого расследования причин и обстоятельств его гибели, а также несогласием с назначением повторной медицинской экспертизы в рамках расследования.